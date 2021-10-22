Слишком дорого: Евросоюз отказался давать деньги Прибалтике и Польше на заборы у границ

Слишком дорого: Евросоюз отказался давать деньги Прибалтике и Польше на заборы у границ
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Стоимость проекта превышает 400 млн евро

Лидеры Европейского союза затронули на прошедшем саммите тему о строительстве заградительных укреплений на границах, сойдясь во мнении, что для этой цели не стоит использовать средства из общего бюджета. Такое заявление сделала 22 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС сейчас активно обсуждается тема наплыва нелегалов в прибалтийские государства и Польшу через территорию Белоруссии, в связи с чем ряд стран заявили о необходимости строительства заграждений из средств Европейского союза.

Как указала фон дер Ляйен, финансирование по линии общеевропейского бюджета затрагивает как электротехнику, так и персонал с инфраструктурой. Однако и Еврокомиссия, и представители ЕС в целом сошлись на том, что никто не станет расходовать средства на строительство заборов, заслонов и проведение вдоль границы колючей проволоки.

Как отмечает источник, сейчас на польско-белорусской границе установлены временные заграждения в виде колючей проволоки. Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский сообщил, что Варшава в перспективе намерена воздвигнуть забор на постоянной основе, а также обеспечить границу системой мониторинга и обнаружения. Предварительная стоимость такого проекта оценивается превышает 400 млн долларов.

22 октября на заседании лидеры Европейского союза подтвердили готовность к введению персональных санкций в отношении белорусских лиц, причастных, с позиции Брюсселя, к "гибридным атакам" на границах. Еврокомиссар по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что Минск использует людей "в качестве оружия".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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