Президент остается крайне подневольной фигурой, считает политик

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров с резкостью высказался о действующем президенте страны Владимире Зеленском, назвав последнего человека с "низким уровнем развития", образованности и незрелых взглядов на мир. Единственная цель, преследуемая главой государства, уверен бывший премьер, заключается в сохранении кресла на президентском посту.

Азаров также не сомневается, что президент сосредоточен в основном на огромных потоках финансов, не заботясь о происходящем в стране. Зеленского трудно укрепнуть в компетентности. Действующий президент сравним лишь с "белым листом бумаги".

"Хотя вовсе не белый – грязновато-серый. О чем с ним говорить? Ни самостоятельных мыслей, ни самостоятельной политики. Сейчас пытаются из него что-то вылепить. Как актер образ лепит, так и из него пытаются вылепить образ амбициозной личности", – высказался Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Азаров также сравнил Зеленского с его предшественником Петром Порошенко, заявив, что последний был точно такой же подневольной фигурой, однако обладал большим пониманием в государственном управлении – конфетный олигарх постоянно "болтался" в органах государственной власти и получил практически профильное образование, хотя и "не блистал".

"Однако, чему-то он набрался", – рассудил Азаров.

Ранее киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявил, что ради повторного переизбрания действующий глава государства готов продемонстрировать себя спасителем жителей Донбасса, несмотря на сомнительную политику в отношнении востока Украины в ходе своего президентства. Таким образом, полагает эксперт, Зеленский будет действовать далеко не из соображений гуманизма.