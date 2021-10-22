Москва ответила Приштине на высылку российских дипломатов

В посольстве РФ в Сербии указали "властям" Косово, с каким мандатом там работают наши сотрудники

Посольство РФ в Сербии заявило, что не признает решение непризнанного Косово по "высылке" двух российских дипломатов. Подобные заявления Приштины являются провокацией, передает РИА "Новости".

"Не признаем "независимость" Косово, а, соответственно, и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы", – отметили в пресс-службе нашей дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что Москва сотрудничает с МиссиейОрганизации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово, в том числе по вопросу присутствия в регионе дипломатов, на основании резолюции 1244 Совбеза ООН.

Действия Приштины являются провокацией "в отношении российских дипломатов", говорится в заявлении.

Ранее в пятницу, 22 октября, президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила, что "высылает" из Приштины двух наших дипломатов, служащих в канцелярии посольства РФ в Сербии.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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