Президент Украины Владимир Зеленский планирует снять Андрея Тарана с должности министра обороны. Вопрос его отставки решится в течение ближайших двух-трех недель. Об этом сообщает в пятницу, 22 октября украинский "Интерфакс" со ссылкой на главу правящей фракции Верховной рады "Слуга народа" Давида Арахамия.

По его словам, лидер нации уже подобрал замену Тарану, однако пока держит его имя в секрете. Отвечая на вопрос агентства, может ли Минобороны возглавить депутат от "СН", Арахамия сказал витиевато: "Мы за равенство всех граждан".

Напомним, Зеленский в июле нынешнего года отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, назначив на его место командующего войсками оперативной группировки "Север" Валерия Залужного. Представители действующего киевского режима подобный шаг объяснили конфликтами между министерством обороны и руководством Вооруженных сил Незалежной, что отражалось на состоянии украинской армии.

Ранее сегодня в соцсети разлетелись видеокадры со сбитого беспилотника 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. На них запечатлен момент, когда украинские десантники устанавливали 120 мм миномет, из которого потом вели обстрел села Васильевка недалеко от Донецка.

"Внимание обращает то, каким способом этот миномет привезли на огневую позицию. Это автомобиль ЗИЛ белого цвета с символикой украинских представителей в СЦКК. То есть для ведения обстрела украинские военные использовали транспорт наблюдательной миссии, задачи которой контролировать соблюдение режима прекращения огня", – говорится в телеграм-канале "Украина.ру".

Издание отмечает, что машины миссии стороны не имеют права обстреливать, поэтому воины ВСУ ими прикрывались, выполняя свою задачу. Авторы аккаунты считают, что киевский режим таким образом полностью дискредитировал деятельность Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

Журналисты также напомнили о провокации Незалежной в связи с силовым задержанием украинскими диверсантами у населенного пункта Золотое представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, у которого оказался еще и российский паспорт.

