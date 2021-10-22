Лидер Незалежной пытается оживить ГТСУ, увеличив объемы прокачки топлива

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает изыскивать пути для сохранения за Незалежной транзитного маршрута российского газа. На фоне нынешнего топливного кризиса в Европе он предложил "Газпрому" скидку в размере 50% на прокачку сырья европейским покупателям сверх предусмотренного по контракту объема в 40 млрд кубометров.

Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает агентство Bloomberg.



"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", - сказал Зеленский.

С учетом текущего тарифа данная скидка составит 50%, подчеркнул глава государства.

По мнению обозревателя Юлии Князевой, такую щедрую инициативу Владимир Александрович придумал не сам, а изобразил ее с подачи тех, "кто меньше всего хочет испытать на себе всю ту палитру ощущений, которая выпала на долю несчастного волка из русской сказки". В данном случае журналист вспомнила вчерашний спич президента РФ Владимира Путина на форуме клуба "Валдай" с посылом к европейцам "Мерзни, мерзни волчий хвост".



Ранее сегодня киевский режим продемонстрировал аттракцион невиданной щедрости в адрес соседней Молдавии. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что правительство соборной готово рассмотреть вопрос о выделении Кишиневу определенного объема голубого топлива для преодоления Республики кризисной ситуации в энергетике. По его мнению, Незалежная может себе это позволить.

"Мы говорим, что этот газ будет поставляться не за деньги, этот газ будет передан на определенный период, чтобы Молдова этот газ нам вернула", – цитирует УНИАН пана Данилова.

Он пояснил, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы у соседей было голубое топливо, поскольку две страны объединены единую энергетическую систему. "У нас есть определенная территория, которая питается с территории Молдавии", – добавил глава СНБО.

Сегодня мы сообщали, что из-за дефицита газа Кишинев ввел в государстве режим чрезвычайного положения.

