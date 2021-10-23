Экс-министр объяснил отказ Украины "возвращать" Крым с Донбассом

Экс-министр объяснил отказ Украины "возвращать" Крым с Донбассом
Britta Pedersen/www.globallookpress.com
Жители регионов не станут оказывать поддержку действующим властям

Экс-глава Министерства транспорта и связи Украины, бывший депутат Рады Евгений Червоненко выразил в эфире телеканала "НАШ" мнение, что политическое руководство страны фактически не желает "возвращать" Крым с Донбассом в состав украинского государства.

По словам политика, подобное решение официальным Киевом было принято еще во время президентства Петра Порошенко. Однако до сих пор наблюдается случаи "издевательств" над собственным населением в виде постоянных расспросов о территориальной принадлежности регионов и необходимости их присоединения к Украине.

Червоненко также заявил, что знает причины нежелания властей "возвращать" указанные территории.

"Потому что там народ откажется за них голосовать", – высказался бывший министр.

Экс-парламентарий добавил в эфире телеканала "НАШ", что при подобном развитии сценария жители ЛДНР и Крыма, вероятнее всего, поддержали бы среди всех украинских партий "Оппозиционную платформу – за жизнь".

Вместе с тем Червоненко указал, что украинская администрация вовсе не стремится к налаживанию хороших отношений с населением Крыма и Донбасса, которые лишь номинально считает своими, и фактически пытается говорить с жителями этих регионов с позиции силы.

На днях глава Сил спецопераций Григорий Галаган объявил, что всем украинским регионам, включая и "оккупированные" территории,  необходимо готовиться к "вторжению" со стороны Российской Федерации. Генерал-майор заявил, что нет никаких гарантий того, что Кремль не станет применять силу в отношении Киева, а потому Незалежная должна быть готова ко всему.

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость321216
Пожаловаться Ответить
"Потому что там народ откажется за них голосовать", - естесственно откажется, ни один человек, находящийся в хдравом уме и трезвой намяти (это не относится к трущимся здесь укротроллям - этот биомусор пригоден только для удобрений) не станет голосовать за кодлу имбицылов.
1
новости партнеров

"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии

Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию

Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1921 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей