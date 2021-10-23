Спецподразделение действует уже несколько лет

Министерство обороны Великобритании использует против Российской Федерации, КНР и Ирана спецотдел, сформированный из финансовых специалистов. По сообщению газеты Financial Times, Лондон сформировал отдельную группу с засекреченной деятельностью, которая помогает оборонному ведомству нарабывать навыки ведения "экономической войны".

Еще одной задачей отдела, указывает источник, является защита Великобритании от терроризма, атак в сфере кибернетики и дезинформационных кампаний.

Подразделение сформировали еще в 2015 году и активно использовали против "Исламского государства*"*. Сейчас группа финансовых экспертов при Министерстве обороны Королевства оказывает консультационные услуги специальным подразделениям – разведывательной службе и 77-й бригаде армии Великобритании, которая ведет электронную и психологическую войну с противниками.

Задачи секретной группы – противодействие финансовым операциям ЧВК Вагнера и хакерам, которые из-за угроз с вымогательством средств предствляют угрозу для государственной инфраструктуры.

"Спрос на таких специалистов лишь продолжает расти. Противники страны, такие как Российская Федерация с Китаем, эксплуатируют "серую зону" и используют кибернетическое оружие против госинфраструктуры, инвестируя средства в чувствительные сферы за рубежом", – говорится в публикации.

Специалисты, пишет FT, также должны заниматься поиском критических моментов в бизнесе противников для последующего осложнения их деятельности.

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