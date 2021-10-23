МИД Центральноафриканской республики ответил на попытки Франции ошельмовать российских инструкторов

По мнению Байпо-Темон, Ле Дриан пытается "инфантилизировать" ЦАР и угрожать государству

Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон жестко ответила на демарш французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана в интервью телеканалу TV5 MONDE.

По словам Байпо-Темон, выпады Ле Дриана в адрес российских инструкторов, работающих в ЦАР, являются лживыми. МИД Франции утверждал, что российские специалисты "заменяют собой власть" в республике.

Заявления моего французского коллеги абсолютно неприемлемы, потому что они лживые, они не соответствуют действительности, происходящей в ЦАР, - заявила госпожа министр.

Российские инструкторы не спекулировали властью. Я хотела бы, чтобы мой коллега, для начала, нам предоставил доказательства того, что он говорит.

По мнению Байпо-Темон, Ле Дриан пытается "инфантилизировать" ЦАР и угрожать государству.

ЦАР было необходимо выжить, дать отпор вооружённым группировкам, которые занимали большую часть территории. Сейчас мы в противоположной ситуации, когда государственная власть начинает восстанавливаться… и мы видим заявления, которые носят абсолютно клеветнический характер, лживые заявления, со стороны моего французского коллеги. Это неприемлемо, безответственно с его стороны.

Байпо-Темон отметила, что россияне, которых в СМИ относят к "ЧВК Вагнера", оказались единственными, кто пришел на помощь ее стране, в то время, как мировое сообщество устранилось от этой миссии.