Альянсу грозит новый масштабный конфликт

Все заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Российской Федерации якобы не стоит опасаться вступления Украины в состав альянса, в высшей степени наивны. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Не так давно Столтенберг заявил, что НАТО, прежде всего, является оборонительным союзом, а вопрос о членстве Украины будет приниматься десятками стран и самим политическим руководством в Киеве, Российская Федерация же не может вмешиваться в этот вопрос. Однако, указал Столтенберг, у РФ имеется "право наложить вето" на решение украинской стороны.

По мнению Пушкова, наивность генсека скорее носит демонстрационный характер – мир помнит бомбежки Белграда 22-летней давности, а также ракетные обстрелы Ливии, которая до сих пор страдает от раскола и бедности. 25 членов Североатлантического альянса поддержали агрессию Соединенных Штатов и Великобритании в Ираке.

"Не надо рассказывать сказки, в военном плане вплотную подойдя к границам Российской Федерации. И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны, прежде всего, сами его участники", – высказался сенатор.

Причиной такого опасения Пушков назвал агрессивность и безответственность действующей украинской администрации. Официальный Киев, полагает сенатор, сделает все для того, чтобы втянуть Североатлантический альянс в вооруженное противостоние с Россией, вопреки желаниям и целям самих членов НАТО. Здесь и кроется главная опасность для атлантического союза в членстве Украины, указал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Пушков оценил высказывания генсека НАТО о целях сохранения контактов с РФ.