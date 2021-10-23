В России указали на главную опасность Украины для НАТО

В России указали на главную опасность Украины для НАТО
Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
продолжение"Взведенный курок пистолета": Байден ведет двойную игру на Украине
Альянсу грозит новый масштабный конфликт

Все заверения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Российской Федерации якобы не стоит опасаться вступления Украины в состав альянса, в высшей степени наивны. Такое заявление сделал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Не так давно Столтенберг заявил, что НАТО, прежде всего, является оборонительным союзом, а вопрос о членстве Украины будет приниматься десятками стран и самим политическим руководством в Киеве, Российская Федерация же не может вмешиваться в этот вопрос. Однако, указал Столтенберг, у РФ имеется "право наложить вето" на решение украинской стороны.

По мнению Пушкова, наивность генсека скорее носит демонстрационный характер – мир помнит бомбежки Белграда 22-летней давности, а также ракетные обстрелы Ливии, которая до сих пор страдает от раскола и бедности. 25 членов Североатлантического альянса поддержали агрессию Соединенных Штатов и Великобритании в Ираке. 

"Не надо рассказывать сказки, в военном плане вплотную подойдя к границам Российской Федерации. И, кстати, бояться включения Украины в альянс должны, прежде всего, сами его участники", – высказался сенатор.

Причиной такого опасения Пушков назвал агрессивность и безответственность действующей украинской администрации. Официальный Киев, полагает сенатор, сделает все для того, чтобы втянуть Североатлантический альянс в вооруженное противостоние с Россией, вопреки желаниям и целям самих членов НАТО. Здесь и кроется главная опасность для атлантического союза в членстве Украины, указал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Пушков оценил высказывания генсека НАТО о целях сохранения контактов с РФ.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Хах
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Гость322333
Что хохол забыл на российском сайте?
Люблю стебаться над кацапами
Хах
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Гость324370
А галичина, вообще-то, России и не нужна - отсоединяйтесь от Украины и валите к давним хозяевам!
Для особо не одаренных - я из Восточной Украины
Гость322731
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Пуйло выступил с очередной речью. "Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", а сам Пуйло "усугубляет хаос".
Из этого следует Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого Украина победит в войне, а чтобы стать суверенными, надо избавиться от всех зависимостей от РФ"
Гость322333
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Хах
Бойтесь, трепещите, ходите под себя... Украина все равно не будет сРасией
Что хохол забыл на российском сайте?
Колобок с изюмом
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Бояться надо не войны, бояться надо предательства Украины. Тут продажность разве что в Конституции не записана.
Гость324370
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Хах
Бойтесь, трепещите, ходите под себя... Украина все равно не будет сРасией
А галичина, вообще-то, России и не нужна - отсоединяйтесь от Украины и валите к давним хозяевам!
Хах
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Бойтесь, трепещите, ходите под себя... Украина все равно не будет сРасией
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