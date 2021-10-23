"Взведенный курок пистолета": Байден ведет двойную игру на Украине

"Взведенный курок пистолета": Байден ведет двойную игру на Украине
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Президент пытается нащупать золотую середину в отношениях с Россией

Американский лидер Джо Байден является очень опытным политиком, который способен разрабатывать хитроумные стратегии ведения дел на международной арене. По мнению известного политолога Сергея Маркова, сейчас глава США разыгрывает новую схему в отношениях с Россией. Ведущую роль в ней играет Украина.

Глава Института политических исследований считает, что в настоящий момент американский главнокомандующий пытается наладить диалог с Кремлем. Байден считает выгодным для его страны иметь более или менее стабильные отношения с российским государством.

В то же время президент Соединенных Штатов Америки намерен сохранить за собой ведущую позицию и продолжить давление на нашу страну. Для этого он мастерски использует украинское государство. Наш ближайший сосед является своеобразным оружием, наведенным на Москву. В любой момент американские кураторы могут спустить украинских агрессоров на Россию. США пока не собираются этого делать, однако хотят оставить за собой такую возможность.

"Нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленным на Россию", – убежден Марков.

Также эксперт отметил, что внешние силы стремятся превратить по сути русское население Незалежной в ненавистников всего, что связано с Россией.

К слову, недавно Байден заявил о военном превосходстве США над Россией. Президент уверен, что американцам не стоит беспокоиться из-за возможной войны.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Дуркаина все
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Гость322372
"К слову, недавно Байден заявил о военном превосходстве США над Россией." - это объективный факт. даже китай с индией могут легко навалять пидорашам, не говоря об Америке.
Вы, рогули уже 100500 раз Москву взяли в своих влажных мечтах, а в кизячных реалиях вы не знаете как пережить эту зиму, ваша новая семья не готова вам, изгоям, помогать, как и молдаванам, надеюсь, что Россия тоже не будет, топитесь своей незалежностью и кизяками. А по весне вашим символом будет картина "Голод", на которой нарисована дупа, затянутая паутиной (это у тех кто доживет до весны).
Гость322333
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Гость322372
"К слову, недавно Байден заявил о военном превосходстве США над Россией." - это объективный факт. даже китай с индией могут легко навалять пидорашам, не говоря об Америке.
Да че уж там, хохлы в три дня возьмут Москву. Брысь мовкать на свои мовные сайты! Что хохол забыл в РФ?
Гость322372
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"К слову, недавно Байден заявил о военном превосходстве США над Россией." - это объективный факт. даже китай с индией могут легко навалять пидорашам, не говоря об Америке.
Гость324365
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Президент уверен, что американцам не стоит беспокоиться из-за возможной войны. У Байдена прогрессирующая деменция.
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