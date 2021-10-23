В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу

В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
Юлия Тимошенко. Alexander Kosarev/www.globallookpress.com
Экс-премьер решила упрочить свое положение

Российский политолог Руслан Бальбек оценил недавние заявления лидера "Батькивщины" и бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвинившей официальный Киев во лжи после сообщения политического руководства страны о покупке европейского газа.

Тимошенко указала, что в действительности Украина всегда использовала российский газ, и попросила руководство, которая обвинила в "большом обмане", показать, где именно в Европе добывается сырье. По мнению Бальбека, экс-премьер нацелилась на выход из "политического сумрака", нарабатывая себе рейтинг.

Лидер "Батькивщины", продолжил Бальбек, таким образом вознамерилась увеличить свой политический вес, так как  усматривает в качестве одного из средств громкие слова в отношении действующей администрации. Юлия надеется продвинуть себя в качестве единственной достойной политической фигуры в стране в качестве альтернативы. Провал украинских властей, допустивших дефицит газа, уверен политолог, бывшему премьеру фактически "на руку".

Бальбек объяснил, что у избирателей давно отсутствует доверие к Владимиру Зеленскому. Тимошенко же расставляет акценты таким образом, чтобы население прислушалось к ней, фигуре прежних формаций. Так что в действительности, указал эксперт, в подобных словах нужно усматривать лишь борьбу за власть.

"Один пытается эту власть удержать, а вторая пытается к этой власти прийти", – пояснил специалист. 

Ранее в администрации Зеленского заявили, что газового дефицита в стране нет, и власти справятся с отопительным сезоном на Украине. А все иные точки зрения, транслируемые и тиражируемые информационными ресурсами и рядом телеканалов, являются политическими измышлениями против Киева.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
М
Пожаловаться Ответить
Гость322731
Пуйло выступил с очередной речью. "Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", а сам Пуйло "усугубляет хаос". Из этого следует Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого Украина победит в войне, а чтобы стать суверенными, надо избавиться от всех зависимостей от РФ"
опять мечты,опять зрада
опять тонны <цензура>
вы тупиковая ветвь эволюции
осталось совсем немного и укрусия развалится на несколько хуторов
беги в сша или канаду целовать ботинки негров,<цензура>
Гость322731
Пожаловаться Ответить
Пуйло выступил с очередной речью. "Война в Украине не прекращается и не прекратится до полного освобождения Донбасса и Крыма, война постоянно меняет форму. Россия после захвата Донбасса и Крыма неспособна "обеспечить мирное строительство", а сам Пуйло "усугубляет хаос". Из этого следует Украина должна стать суверенным и независимым от России во всех вопросах безопасности государством, и только после этого Украина победит в войне, а чтобы стать суверенными, надо избавиться от всех зависимостей от РФ"
1
новости партнеров
По теме

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию

Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей