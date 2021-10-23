Меркель призналась в главном разногласии с Путиным

Меркель призналась в главном разногласии с Путиным
Ангела Меркель. Фото: salerno/EUC/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ поняла, что думает иначе, чем российский лидер еще в 2001 году

Ангеле Меркель осталось на высоком посту главы правительства Германии всего ничего. Канцлер ФРГ не теряет время и активно раздает интервью. В разговоре с изданием Suddeutsche Zeitung политик рассказала о разногласиях с российским президентом Владимиром Путиным.

Меркель призналась, что осознала, что у них с коллегой разные точки зрения на многие вещи еще 20 лет назад. Тогда Путин выступал в бундестаге. Канцлер ФРГ отметила, что для ее страны развал Советского Союза был положительным моментом, ведь это означало конец холодной войны и единство европейцев и немцев, тогда как Путин о судьбе СССР сожалел. 

Меркель добавила, что, когда становилась канцлером, не могла вообразить, что "Путин аннексирует Крым", а на востоке Украины, рядом с ЕС будут военные действия.

Также Меркель в интервью посетовала, что роль Германии на мировой арене стала значительно ниже из-за изменения баланса сил. Канцлер указала на выросшую в разы за эти года экономику Китая, тогда как немецкая в своем развитии сильно отстает. Поэтому, по ее словам, Берлин должен разумно выстраивать отношения с другими странами, чтобы сохранить остатки влияния. Для этого важно сплотить Европу. 

Источник: Suddeutsche Zeitung ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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