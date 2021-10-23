Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Сергей Шойгу преподал урок истории Аннегрет Крамп-Карренбауэр, немецкому министру обороны. Та ранее заявила, что Россию необходимо сдерживать в том числе с помощью ядерного оружия.
Шойгу хватило пары фраз, чтобы элегантно поставить Крамп-Карренбауэр на место, указав на безрассудство ее идеи. Министр обратил внимание, что НАТО агитирует другие страны к большему давлению на РФ, при этом перебрасывает свои войска к отечественным границам. По его словам, глава Минобороны ФРГ обязана на зубок знать, чем для ее страны и Европы заканчивалась ранее подобная авантюра.
Руководитель Минобороны РФ указал на то, что безопасность в Европе может быть достигнута совместной работой и никак не в обход Москвы. Однако сейчас Североатлантический альянс не готов к уважительному диалогу. Шойгу указал на то, что политика НАТО по сдерживанию Афганистана стала головной больной для всего мира.
Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что Запад должен показать России, что готов использовать и ядерное оружие в вопросах сдерживания.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Странам хватает взаимного доверия и добрососедства, заявили пользователи