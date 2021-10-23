Глава государства проехался рядом со зрительскими рядами после уверенной победы в матче

Cкользящий на льду президент Белоруссии Александр Лукашенко сорвал одобрительный гул с трибун. В Сети появилось видео, на котором гордый победитель зарабатывает зрительские аплодисменты после хоккейного матча.

На опубликованных кадрах можно заметить, как белорусский лидер неспешно передвигается на коньках вдоль трибун и машет болельщикам рукой.

Как отмечает источник, в белорусской столице проходят пятнадцатые республиканские соревнования по хоккею среди любителей. Первый матч прошел в Минске на льду "Олимпик Арены" – в ней президентская команда выступила против спортсменов из Брестской области. Президент страны вместе с сыном Николаем поучаствовали в качестве нападающих. Хозяева выиграли у гостей со счетом 7:3.

"И хоть в спорте результат важен, все же и настроения на трибунах дорогого стоят", – пишет "Пул N3".



Кстати, в прошлом году, в разгар пандемии, президент Белоруссии назвал спорт на льду лучшим лекарством против коронавируса. Тогда же журналисты обратились к главе государства с вопросом: может ли что-то остановить его и воспрепятствовать выходу на лед? Президент сообщил, что в этом нет необходимости, так как лед – "это холодильник", а потому никакой опасности вирусы здесь не представляют.

Ранее президент Белоруссии пригрозил Национальному олимпийскому комитету карой в случае провала на предстоящей летней Олимпиаде в Париже, заявив о том, что государство не станет никого поощрять премиями за повторение неудачи в Токио. Глава республики также пообещал проследить за системой заработной платы.