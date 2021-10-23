Обреченная на провал империя: британское СМИ предрекло распад Евросоюза

Обреченная на провал империя: британское СМИ предрекло распад Евросоюза
Filip Radwanski/www.globallookpress.com
Противники Брексита продолжают тешиться иллюзиями, считает автор

Лондон принял крайне рациональное решение, покинув Европейский союз при появившейся возможности. Об этом пишет британский обозреватель Шерелл Джейкоб. Журналист вспомнил о словах основателя Евросоюза Вальтера Хальштейна пожелавшего превратить свое политическое детище в копию американской империи.

Однако, считает автор, европейцы считали идеи Хальштейна проявлением снобизма. Зарождавшийся Европейский союз был "наполовину монстром", однако так и остался послевоенной "сказкой", из сценария которой, однако, никуда не делись федералистские мечты.

"Неудавшаяся федерация, терзаемая борьбой за власть и тщеславием лидеров. Каждый день сторонникам Брексита напоминают о том, почему мы покинули эти ряды. Макрон до сих пор использует ЕС в качестве политического инструмента перед выборами, настаивая на блокаде Британии, а президент Польши заявил, что объединение развалится, если Варшаву будут шантажировать. Отношения между Брюсселем с Восточной Европой ухудшились и опустились до самого минимума. Бесполезный блок, неспособный решить самые важные внешнеполитические проблемы – от переговоров с Ираном до разворота Запада в сторону Индии и Китая", – пишет автор.

Однако у противников Брексита свое мнение на этот счет. Джейкоб уверен, что последние просто "захлебываются" мифологией ЕС и его моральными идеями. Однако причина, по которой этот политический блок вообще продолжает существовать, уверен обозреватель, заключается в бесконечном везении и силах собственного идеализма у европейцев. Десятилетиями ЕС верно следовал своим принципам бюрократической технократии, однако мир не стоит на месте, а Евросоюз начинат "понемногу исчезать".

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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