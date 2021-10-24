Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он

В Германии прокомментировали непростую ситуацию, которая сложилась на газовом рынке Европы. Свое мнение озвучил журналист Кристоф Хервартц. В своем материале, опубликованном в газете Handelsblatt, он назвал нашу страну поставщиком, который доминирует в сфере поставок голубого топлива и заявил о необходимости с этим бороться. Хервартц назвал способ, к которому стоит прибегнуть странам ЕС – им нужно объединиться и закупать газ сообща.



Журналист добавил, что политики уже задумались об этом – по его словам, уже на следующей неделе план действий намерены обсудить министры энергетики.

Помимо совместных закупок голубого топлива Хервартц предлагает более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце, дабы европейцы стали более независимыми от Москвы.

Обвинения в адрес России на фоне ситуации с газом в Европе звучат не в первый раз. Ранее Москва уже ответила на эти нападки – в Кремле отметили, что к проблемам привели просчеты европейских политиков во время перехода на альтернативные источники. Кроме того, российская сторона неоднократно выражала готовность продавать западным странамбольше газа.