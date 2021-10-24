Немецкий журналист нашел для Европы способ "противостоять" России

Немецкий журналист нашел для Европы способ "противостоять" России
Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он

В Германии прокомментировали непростую ситуацию, которая сложилась на газовом рынке Европы. Свое мнение озвучил журналист Кристоф Хервартц. В своем материале, опубликованном в газете Handelsblatt, он назвал нашу страну поставщиком, который доминирует в сфере поставок голубого топлива и заявил о необходимости с этим бороться. Хервартц назвал способ, к которому стоит прибегнуть странам ЕС – им нужно объединиться и закупать газ сообща.

Журналист добавил, что политики уже задумались об этом – по его словам, уже на следующей неделе план действий намерены обсудить министры энергетики.

Помимо совместных закупок голубого топлива Хервартц предлагает более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце, дабы европейцы стали более независимыми от Москвы.

Обвинения в адрес России на фоне ситуации с газом в Европе звучат не в первый раз. Ранее Москва уже ответила на эти нападки – в Кремле отметили, что к проблемам привели просчеты европейских политиков во время перехода на альтернативные источники. Кроме того, российская сторона неоднократно выражала готовность продавать западным странамбольше газа.

Источник: Handelsblatt ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость321216
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" более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце" - я тучи разведу ркамииии, у мощно перну на веряк, закрутим воду лопостямииии и погрызем хохлокизяк. Практически готовый хит на злобу дня))))
Гость322854
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ГостьПророк
Нехотел будоражить эту тему,ну сколько же дебилов в Европе,абсолютно необразованных,не знающих историю и выводов из нее. Разве можно с ними,какой то диалог вести???
"Разве можно с ними, какой-то диалог вести???" -
Ты прав, бро. По хорошему, отключить ЕС разок, на месяц, ПОЛНОСТЬЮ, от поставок российского газа, в 30-ти градусные морозы - "выморозить избу" им так сказать! :))) И посмотрим, как быстро, и в полном ли объёме, помогут им пиндосы и Катар своим СПГ... Как же заабали эти кретины - ну сколько можно гадить самим себе в борщ?!
Гость322854
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"Помимо совместных закупок голубого топлива Хервартц предлагает более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце, дабы европейцы стали более независимыми от Москвы." -
Ещё один немецкий БАРАН!!! Уже "мульён" раз "пережёвано" с какими трудностями придётся столкнуться при переходе на энергию ветра и солнца! А по воде.. Да, можно построить плотины для ГЭС, но для плотин необходимо затопить обширные территории! А где гейропейцы возьмут столько земли, если они трутся друг об друга }I{oпaми из-за высокой плотности населения???
Вячеслав Москва
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“…он назвал нашу страну поставщиком, который доминирует в сфере поставок голубого топлива и заявил о необходимости с этим бороться…” – какое дело россиянам до болтовни очередного европейского щелкопёра? По этому поводу давно уже сказано – ”Собака лает, а караван идёт”.
ГостьПророк
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Нехотел будоражить эту тему,ну сколько же дебилов в Европе,абсолютно необразованных,не знающих историю и выводов из нее. Разве можно с ними,какой то диалог вести???
Гость324447
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Бред крепчает . Сами вводят правила по борьбе с монополией Газпрома , и сами же это правило хотят нарушить.Объединиться в монополию и диктовать свои цену тому же Газпрому.
ГостьПророк
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Наш царь предвидел это.Петр1 взял у вас главное систему образования. А Вы ничего не поняли на протяжении более 300 лет. Крепитесь.
Гость322312
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Журналист похож на шизофреника.
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