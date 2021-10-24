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В Германии прокомментировали
непростую ситуацию, которая сложилась на газовом рынке Европы. Свое мнение
озвучил журналист Кристоф Хервартц. В своем материале, опубликованном в газете Handelsblatt, он назвал
нашу страну поставщиком, который доминирует в сфере поставок голубого топлива и
заявил о необходимости с этим бороться. Хервартц назвал способ, к которому
стоит прибегнуть странам ЕС – им нужно объединиться и закупать газ сообща.
Журналист добавил, что политики уже задумались об этом – по его словам, уже на следующей неделе план действий намерены обсудить министры энергетики.
Помимо совместных закупок голубого топлива Хервартц предлагает более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце, дабы европейцы стали более независимыми от Москвы.
Обвинения в адрес России на фоне ситуации с газом в Европе звучат не в первый раз. Ранее Москва уже ответила на эти нападки – в Кремле отметили, что к проблемам привели просчеты европейских политиков во время перехода на альтернативные источники. Кроме того, российская сторона неоднократно выражала готовность продавать западным странамбольше газа.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он
Ты прав, бро. По хорошему, отключить ЕС разок, на месяц, ПОЛНОСТЬЮ, от поставок российского газа, в 30-ти градусные морозы - "выморозить избу" им так сказать! :))) И посмотрим, как быстро, и в полном ли объёме, помогут им пиндосы и Катар своим СПГ... Как же заабали эти кретины - ну сколько можно гадить самим себе в борщ?!
Ещё один немецкий БАРАН!!! Уже "мульён" раз "пережёвано" с какими трудностями придётся столкнуться при переходе на энергию ветра и солнца! А по воде.. Да, можно построить плотины для ГЭС, но для плотин необходимо затопить обширные территории! А где гейропейцы возьмут столько земли, если они трутся друг об друга }I{oпaми из-за высокой плотности населения???