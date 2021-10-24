"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным

"Зеленский перешел черту": на Украине заявили о невозможности диалога с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Российской руководство не станет идти навстречу, уверен эксперт

Диалог между Российской Федерацией и Украиной на президентском уровне исключен даже в случае сохранения контактов по линии Министерств иностранных дел. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский, порассуждавший об отношениях двух стран.

Киевский политтихнолог указал, что между российским лидером Владимиром Путиным накануне состоялся телефонный диалог с его немецким и французским коллегами. Последние пытались убедить главу РФ в необходимости скорейшего проведения саммита по Нормандскому формату. Позднее, указывает источник, в российском МИД заявили, что Кремль отказался от подобной встречи.

Погребинский полагает, что все очные встречи с украинской стороной уже закрыты.

"Я давно говорю, что Зеленский переступил черту. Он уже не может быть переговорщиком. Чтобы это произошло, он должен совершить какие-то радикальные изменения", – высказался Погребинский.

Максимум, на который может рассчитывать Киев, полагает эксперт – это встречи на уровне МИД. Однако Лавров уже говорил, что встречаться с Кулебой – не уважать себя. 

"И представить, что он встретится с нашим фигляром, просто невозможно", – считает политолог.

По мнению политтехнолога, всяческие попытки нарушения российских границ грозят крайне резкими мерами со стороны Российской Федерации – Москва не станет церемониться и с иностранными судами. Погребинский уверен, что нарушение госграниц РФ в Черном море будет стоить британскому флоту нескольких кораблей. Если по каким-то причинам Лондон откажется признавать морскую зону, которую Россия считает своей, то последняя докажет обратное – уже в виде удара по судам.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость322654
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Гость320204
Невозможность это не то слово.То что делается на Украине такого понятия нет ни во дном словаре мира.Они воруют газ у Европы которая им помогает как можно назвать страну где у людей нет совести и чести это мягко сказано .Это фашиствующая банда маразматиков без тормозов......Куда смотрит Европа кого она пригрела и что ее ждет если они вооружат эту Украину.
Что не зделоеш когда пиндосы приказали? ЕС под сапогом США и это не абротимо.
Гость322654
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Да с кем говорить? Россия с клоунами не говорит на политической арене, а этот евреефашист пусть говорит с горилами вашингтонскими им всё ровно с каким халопом говорить лижбы служил исправно.
Гость320204
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Невозможность это не то слово.То что делается на Украине такого понятия нет ни во дном словаре мира.Они воруют газ у Европы которая им помогает как можно назвать страну где у людей нет совести и чести это мягко сказано .Это фашиствующая банда маразматиков без тормозов......Куда смотрит Европа кого она пригрела и что ее ждет если они вооружат эту Украину.
Гость321216
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"И представить, что он встретится с нашим фигляром, просто невозможно" - все правильно сказал. Встречаться с укрополитиками, это как добровольно мокнуться в <цензура>,а ни один уважающий себя человек не полезет добровольно в <цензура>.
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