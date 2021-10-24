Западные эксперты назвали президента России "уличным бойцом"

Западные эксперты назвали президента России "уличным бойцом"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Роль Путина на мировой арене заметно усилилась

О российском лидере высказались эксперты в беседе с каналом CNN. Запад серьезно просчитался в отношении Владимира Путина, считают они.

Так, экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что раскол в НАТО, который сейчас наблюдается, это большой подарок президенту РФ. Нежелание западных стран действовать сообща играет на руку российской стороне, уверен он. Террас заявил, что Путин якобы понимает только язык силы, "сильные послания". И если Запад не сплотится, то наша страна этим воспользуется.

"Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей", – прямо признал он слабость зарубежных стран перед РФ. При этом Террас назвал политика "уличным бойцом".

Не преминул эксперт прокомментировать и ситуацию с газом, пытаясь, по традиции, повесить вину за беды европейцев на Россию. Террас заявил, что налицо зависимость Германии от поставок голубого топлива из РФ, что также ведет к расколу среди стран Запада. У Москвы же, между тем, нет никакого желания вести игру по правилам других государств.

Ранее бедственное положение на газовом рынке прокомментировал немецкий журналист. Он назвал способ "противостоять" России.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость324743
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Гость324727
Только все эти действия во внешней политике - это попытка прикрыть то, что внутри России всё насквозь прогнило коррупцией, и выхода из ситуации не просматривается, и никаких <цензура> кроме как набивать собственные карманы на нефти и газе у правящей верхушки не просматривается
Завязывай фантазировать, клоун.
Гость324743
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Пиндосы окончательно кинули Европу с газом, так что приползут к нам и будут умолять.Эх мороз, мороз не морозь меня.хорошая песня.
гость1234
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как попугаи трындят одно и тоже козлы!
Гость320204
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Путин правда не стандартный лидер. Но его поставило в такие рамки время в которым мы живем.Он очень сильный противник это правда и поэтому у него много врагов которые из за кустов гавкают сидя в памперсах.Он мудрый политик и не известно в какой <цензура> была бы страна после Ельциных и Горбачевых если бы не он.И все россияне должны понять что все что есть теперь в стране это выигрышная позиция.И не уподобляются тем гавкающим....<цензура> будет в сто раз хуже... если не дай Бог......
Гость320204
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Бандит и гопник это то тот кто пишет про Путина такое.Разумный человек такое не напишет.Это мразь все время живет в стране и гадит как шакал.
Гость324727
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Гость322854
"экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас" -
Мнение экс-командира "эстонского курятника"?! :)))
"Террас заявил, что налицо ЗАВИСИМОСТЬ Германии от поставок голубого топлива из РФ" -
Если ЕС хочет ВЫЖИТЬ в ближайшие 15-20 лет, ему придётся СМИРИТЬСЯ с этой зависимостью и ЗАТКНУТЬСЯ! Либо покупать пиндоский и катарский газ, который минимум на 30% дороже!
Для русских понты и статус дороже всего. А ведь по сути он прав - когда стали тормошить активы Дерипаски, заволновались Сечин, Миллер и другие
Гость324727
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Только все эти действия во внешней политике - это попытка прикрыть то, что внутри России всё насквозь прогнило коррупцией, и выхода из ситуации не просматривается, и никаких <цензура> кроме как набивать собственные карманы на нефти и газе у правящей верхушки не просматривается
Гость324720
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зачем мечты выдают за действительность
Гость322854
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"экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас" -
Мнение экс-командира "эстонского курятника"?! :)))
"Террас заявил, что налицо ЗАВИСИМОСТЬ Германии от поставок голубого топлива из РФ" -
Если ЕС хочет ВЫЖИТЬ в ближайшие 15-20 лет, ему придётся СМИРИТЬСЯ с этой зависимостью и ЗАТКНУТЬСЯ! Либо покупать пиндоский и катарский газ, который минимум на 30% дороже!
Вовка из 1а
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Не, вот если бы Путин въехал в пятак этому самому Террасычу, а потом бы распинал ему очко, тогда можно назвать уличным бойцом. А вот что Путин умнейший политик - тут, однозначно, без сомнения :-)
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