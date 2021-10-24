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О российском лидере высказались эксперты в беседе с каналом CNN. Запад серьезно просчитался в отношении Владимира
Путина, считают они.
Так, экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что раскол в НАТО, который сейчас наблюдается, это большой подарок президенту РФ. Нежелание западных стран действовать сообща играет на руку российской стороне, уверен он. Террас заявил, что Путин якобы понимает только язык силы, "сильные послания". И если Запад не сплотится, то наша страна этим воспользуется.
"Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей", – прямо признал он слабость зарубежных стран перед РФ. При этом Террас назвал политика "уличным бойцом".
Не преминул эксперт прокомментировать и ситуацию с газом, пытаясь, по традиции, повесить вину за беды европейцев на Россию. Террас заявил, что налицо зависимость Германии от поставок голубого топлива из РФ, что также ведет к расколу среди стран Запада. У Москвы же, между тем, нет никакого желания вести игру по правилам других государств.
Ранее бедственное положение на газовом рынке прокомментировал немецкий журналист. Он назвал способ "противостоять" России.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он
Мнение экс-командира "эстонского курятника"?! :)))
"Террас заявил, что налицо ЗАВИСИМОСТЬ Германии от поставок голубого топлива из РФ" -
Если ЕС хочет ВЫЖИТЬ в ближайшие 15-20 лет, ему придётся СМИРИТЬСЯ с этой зависимостью и ЗАТКНУТЬСЯ! Либо покупать пиндоский и катарский газ, который минимум на 30% дороже!