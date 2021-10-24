Адвокат Саакашвили обвинил власти Грузии в подготовке убийства экс-президента

Адвокат Саакашвили обвинил власти Грузии в подготовке убийства экс-президента
Михаил Саакашвили. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Защита требует перевода заключенного в многофункциональную клинику

В тюремной больнице планируется бунт для ликвидации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил генеральный директор "Мтавари" Ника Гварамия, выступающий также в качестве адвоката заключенного.

Основатель "Единого национального движения" не собирается отказываться от объявленной им три недели назад голодовки. Консилиум врачей при Министерстве здравоохранения Грузии рекомендовал перевести Саакашвили в другую клинику. Минюст же согласен на госпитализацию в медучреждение при глданской тюрьме в столице страны, заявляя, что для бывшего президента, страдающего от голодовки, подобное заведение вполне подходит.

По мнению Гварамии, перевод в другую тюремную больницу повлечет за собой "имитированный бунт", который завершится убийством арестанта. За этим процессом, уверен адвокат, тянется рука действующих властей Грузии.

Адвокаты требуют скорейшего решения вороса с госпитализацией Саакашвили в многопрофильную клинику для обеспечения его безопасности. Существует риск прекращения сердцебиения заключенного, поэтому юристы настаивают на переводе в учреждение с кардиологической службой, отмечает источник.

Днем ранее стало известно, что Саакашвили сделали переливание крови. Один из показателей в анализах заключенного у стороны защиты вызывает тревогу – в каких именно, не уточнятеся. По данным СМИ, помощь Саакашвили оказали медики тюремного учреждения с бригадой реанимобиля.

В средствах массовой информации уже появились кадры с незаконным проникновением бывшего президента на территорию Грузии. В настоящее время он проходит в качестве фигуранта по нескольким уголовным делам. 

Источник: "Новости Грузия" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Дуркаина все
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Галстукожору самое время насторожиться, как политик он уже отыгранная карта, а в качестве сакральной жертвы очень даже подойдет, пиндосам самое время его шлепнуть, чтобы начать очередное мутилово в габунистане.
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