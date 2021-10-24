"Сравнивают чуть ли не с мюнхенской речью": в Кремле расшифровали выступление Путина на форуме

"Сравнивают чуть ли не с мюнхенской речью": в Кремле расшифровали выступление Путина на форуме
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Послание президента другим странам разъяснил Песков

В Кремле отреагировали на комментарии после выступления главы РФ Владимира Путина на Валдайском форуме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого конфронтационного посыла не было. Смысл слов Путина в том, что наша страна не намерена учить другие государства, как им поступать. Но при этом никто не должен учить Москву.

Песков добавил, что уже "нашлись энтузиасты", которые сравнивают речь Путина с его мюнхенским выступлением. Хотя и последнее не все поняли. Мюнхенская речь тоже была вовсе не о конфронтации. Об этом пресс-секретарь российского лидера заявил в программе "Москва Кремль. Путин".

Напомним, в своем выступлении на форуме Путин высказался и о ситуации на Украине. Положение дел в Незалежной президент назвал тупиком. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость321216
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Шаман
Ногодрыжка опять что-то говорил? Это там где он нес чушь про то, что европейцы едут колоться спутником, а у себя покупают липовые сертификаты про пфайзер? или про то, что за 20 лет он сократил бедных на 20 млн (так же сократилось население РФ). Еще он освоил новые быдло словечки вроде "вдуплять" и "шилом в стену"..
Это вы называете выступлением президента? Мне кажется сей кремлевский фигурант уже совсем плох.
Тебе миллион раз уже советовали, переставай употреблять такую дурь. когда тебя так жестоко прет, понять, что тут накорябал поток твоего сознания - невозможно
Гость321216
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Запад скачет на коне, а Рассея вся в <цензура>
Болтай - путай - валдай.... Шифровальщики хуйлопутовы объяснили бы народу как за 20 лет бездарного болтания у власти Хуйлопутин умудрился загнать Гондуроссию в помойную яму окруженную высокими заборами с ВВП $1.64 трлн хуже чем у Гондураса и Зимбабве. Алкаш Борька Ельцин передал ему ее с ВВП $4.1 трлн. Где деньги, Зин?
Статистика где? Или на отходняках придумываешь?
Шаман
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Ногодрыжка опять что-то говорил? Это там где он нес чушь про то, что европейцы едут колоться спутником, а у себя покупают липовые сертификаты про пфайзер? или про то, что за 20 лет он сократил бедных на 20 млн (так же сократилось население РФ). Еще он освоил новые быдло словечки вроде "вдуплять" и "шилом в стену"..
Это вы называете выступлением президента? Мне кажется сей кремлевский фигурант уже совсем плох.
Запад скачет на коне, а Рассея вся в говне
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Болтай - путай - валдай.... Шифровальщики хуйлопутовы объяснили бы народу как за 20 лет бездарного болтания у власти Хуйлопутин умудрился загнать Гондуроссию в помойную яму окруженную высокими заборами с ВВП $1.64 трлн хуже чем у Гондураса и Зимбабве. Алкаш Борька Ельцин передал ему ее с ВВП $4.1 трлн. Где деньги, Зин?
М
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Гость322372
выступление путина рассчитано на внутреннее потребление баранами россиянии. в мире этот выродок ничего не значит.
он давно не рукопожатная субстанция уровня сев. кореи. упырь и бандюга.
свиноголовый,тебя китото от мира уполномочил говорить или ты так привык из своей щели слюнями брызгать
вы,ущербные и бестолковые из укрусии,ни кто и звать ни как
вы квартал с евреем который прославился играя болтом на пианино а теперь играет болтов по ваших кастрюлям
но у вас путин бог от которого рвутся пердаки
может тебе тоже подражая своему еврею лучше на пианино чем царапать свои каракули
Гость320204
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Мне интересно что это за <цензура> пишет такое про Путина.Путина все любят в стране в мире им восхищаются зато в России есть отдельная кучка людей живут в стране и гадят туда же. Гнать из надо В Америку им там покажут где Кузькина мать живет.Депортировать немедленно пока .....
Гость322372
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выступление путина рассчитано на внутреннее потребление баранами россиянии. в мире этот выродок ничего не значит.
он давно не рукопожатная субстанция уровня сев. кореи. упырь и бандюга.
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