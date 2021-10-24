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В Кремле отреагировали на комментарии после выступления
главы РФ Владимира Путина на Валдайском форуме. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого конфронтационного посыла не было. Смысл
слов Путина в том, что наша страна не намерена учить другие государства, как им
поступать. Но при этом никто не должен учить Москву.
Песков добавил, что уже "нашлись энтузиасты", которые сравнивают речь Путина с его мюнхенским выступлением. Хотя и последнее не все поняли. Мюнхенская речь тоже была вовсе не о конфронтации. Об этом пресс-секретарь российского лидера заявил в программе "Москва Кремль. Путин".
Напомним, в своем выступлении на форуме Путин высказался и о ситуации на Украине. Положение дел в Незалежной президент назвал тупиком. Подробнее – в нашем материале.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он
Это вы называете выступлением президента? Мне кажется сей кремлевский фигурант уже совсем плох.
вы,ущербные и бестолковые из укрусии,ни кто и звать ни как
вы квартал с евреем который прославился играя болтом на пианино а теперь играет болтов по ваших кастрюлям
но у вас путин бог от которого рвутся пердаки
может тебе тоже подражая своему еврею лучше на пианино чем царапать свои каракули
он давно не рукопожатная субстанция уровня сев. кореи. упырь и бандюга.