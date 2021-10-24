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Мария Захарова прокомментировала действия американской
стороны по визам для граждан России. Напомним, ранее стало известно, что россиян,
которые намерены получить документ, причислили к категории "бездомные нации". Как
уточнили в Госдепе, такой "ярлык" получают люди, живущие в странах, где
отсутствует консульское представительство Штатов либо политическая обстановка
крайне нестабильна. Обращаться с заявлениями на оформление американской визы
россиянам теперь придется в Варшаве, согласно рекомендациям.
Официальный представитель МИД заявила, что обычная в наши дни процедура стараниями американцев превратилась "в настоящий ад". Подобное отношение Захарова назвала издевательством.
"Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы? Это уже не вопрос удара по туризму или культурным обменам",
– написала она в своем телеграм-канале.
Захарова подчеркнула, что действия американской стороны бьют по связям между странами и их жителями. Негативные последствия коснутся спорта, науки и многих других сфер, считает она.
"…как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона",
– подытожила Захарова.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он