Белорусов призвали обсудить идеи по свержению Лукашенко

Белорусов призвали обсудить идеи по свержению Лукашенко
Фото: president.gov.by
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Латушко пригласил сограждан выступить на международном конгрессе

Бывший дипломат и министр культуры РБ Павел Латушко объявил об организации Всемирного конгресса белорусов. По словам оппозиционера, его участники смогут совместно обсудить планы по изменению политической ситуации в стране и по борьбе с действующим режимом.  

Основатель движения "Народное антикризисное управление" призвал сограждан объединиться для реализации своей мечты по построению новой Белоруссии. Он, в частности, отметил важность свержения президента Александра Лукашенко для реализации обозначенной цели.

"Сегодня мы пишем историю, которая станет историей нации – белорусского народа, и мы должны нести за это ответственность", - заявил Латушко.

Политик подчеркнул, что белорусы смогут заранее предложить кандидатуры экспертов, чьи выступления им было бы интересно послушать. Международный конгресс планируется провести 30 октября. Латушко уточнил, что встреча со спикерами пройдет в дистанционном формате, а выступать они будут в течение 24 часов.

По словам оппозиционера, белорусам предстоит обсудить сразу несколько важных тем. В частности, гражданам предложат поговорить о создании механизмов, позволяющих народу контролировать власть.

Кроме того, Латушко хочет добиться, чтобы зарубежные страны признали Лукашенко и его правительство нелегитимным режимом. Он также призвал сограждан совместно определить правовой статус "диктатора", а также подготовиться к предстоящим забастовкам по всей Белоруссии.

Напомним, ранее политолог Арсений Сивицкий озвучил потенциальный сценарий по отстранению Александра Лукашенко от власти. По мнению эксперта Россия выступает за проведение конституционной реформы в Белоруссии.

Источник: YouTube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость324921
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Все верно делает Батька. Страна -это народ, не один гражданин. И чтобы народ выжил, надо думать о нем. А те, кто думают только о себе, как латушки, это предатели своего народа. Власть Беларуси это понимает. Поэтому эта власть-НАРОДНАЯ, а не гражданская.
Гость323970
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Латушко-это пьяная лягушка.
Гость323969
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"а также подготовиться к предстоящим забастовкам по всей Белоруссии" не получится уже вывести людей на улице.. Самые отмороженных кто сбежал, кого посадили, а остальным людям это не надо.. Да и Свету пирожкову уже и не слышно, слили.
Гость323408
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Ни Россия, ни бацька не дадут у себя под боком такой "малице" зацвести буйным цветом.
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