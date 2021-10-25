За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского

За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Москва назвала условие для дальнейших контактов по "нормандскому формату"

Ироничное высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по позиции действующей украинской администрации в отношении Минских соглашений в действительности необходимо рассматривать в качестве послания для президента Зеленского. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, представитель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович.

Недавно Лавров высказался о встрече "Нормандской четверки", проведя аналогию с артистами. По мнению главы российской дипломатии, украинская администрация явно не стремится к выполнению достигнутых соглашений, и новые встречи гарантируют появление очередных иллюзий в их соблюдении со стороны Киева. Министр также указал, что и в "известном "Квартале-95" труппа не только выходила на сцену, но и веселила зрителей. Теперь же, полагает глава российского МИД, "публика ожидает выполнения" Минска, передает РИА ФАН.

По словам Рабиновича, министр не просто указал на профессию Зеленского, но и дал понять Киеву, что контакты по "Нормандскому формату" на высших государственных уровнях не исключены, если Украина начнет выполнять достигнутые договоренности, о чем парламентарий от ОПЗЖ написал на своей странице в "Фейсбук".

Ранее Лавров заявил, что актвное склонение со стороны Запада к новому "нормандскому саммиту" вынуждает Москву напомнить коллегам, что украинская сторона не спешит выполнять обещанное. Во время диалога с Меркель и Макроном, который состоялся в начале октября, президент России Владимир Путин объяснил неадекватность подобных инициатив, указав, что Киев не принимает в расчет решения по прошлому саммиту. Лидеры Франции и ФРГ в ответ заявили, что поручат урегулировать вопрос по линии МИД.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость321648
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А они вообще-то простые слова понимают, а тем более намеки? Неужели не понятно, что этим уродцам надо вначале дать печеньку, помахать перед носом красивыми ношенными кружевными трусами и показать красивую картинку из журнала. У них закапают слюни и с ними можно делать все что хочешь.
ВВМ
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Гость324283
о чем говорить, с клоуном зелёнкой?
На шпагат его: ату, ату!!!
Гость324283
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о чем говорить, с клоуном зелёнкой?
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