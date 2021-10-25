"Путин доиграется": на Украине обещали направить ракеты в Россию

"Путин доиграется": на Украине обещали направить ракеты в Россию
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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На Украине разрабатывают ракеты оперативно-тактического назначения

Власти Украины активно жалуются мировому сообществу на действия нашей страны, из-за которых они якобы не могут разрешить конфликт на Донбассе. Казалось бы, для решения проблемы создана трехсторонняя контактная группа, но пока Москва предлагает конкретные шаги, Киев предпочитает хамить и угрожать лично президенту России Владимиру Путину. 

Традиционные для украинских политиков недальновидные, русофобские заявления сегодня звучат непосредственно из офиса президента Владимира Зеленского. Советник главы ОПУ и официальный представитель Незалежной в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович обещает российскому лидеру направить ракеты на Москву. 

По данным телеканал "360", представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Украина занимается разработкой ракет оперативно-тактического назначения, которые смогут долететь до столицы России. По его словам, это станет ответной мерой в случае каких-либо агрессивных действий.

"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву", – заявил Арестович. 

Украинский политик уверен, что наша страна вынудила Незалежную вступить в НАТО и тем самым приблизила Североатлантический альянс к российским границам. Примечательно, что Украина, на самом деле не является членом военно-политического блока.

Напомним, ранее Арестович уже угрожал России организацией терактов и диверсией на ее территории. Представитель офиса Зеленского предложил ударить по объектам энергетической отрасли.

Источник: Дом ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость321845
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Гость322731
Жлобство и хамство кгбсткого шулера ПУ довело до того что граждане “великой” страны рашка опустилась по уровню интеллекта до Зимбабве.
Американцы в своей истории сделали непоправимою ошибку когда в 1933 году после гос. переворота и красного террора в России признали коммун. pidorov и помогали уродам, последователями которых и есть питерский аферист ПУ и его кремлёвская шайка.
Но видимо “газ” это последний козырь в руках проходимца ПУ.
ПУ блефует вытаскивает его из нычки, даже не думая о том, что в перспективе Европа не собирается терпеть это хамство и быстро найдёт альтернативу рос газу.
попрошайки
Гость320637
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Гость354791
эти красотки , ракеты могут только шлифовать , до блеска ! :)
це не ракеты, полировать они только йайца белого покровителя из за океана могут))
Гость320637
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ага, ракеты, они такие ракеты, по типу гранатометов хохлятских, которые свой же расчет, его обслуживающий и уничтожает ))
дбл, блд!!!
Гость354791
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эти красотки , ракеты могут только шлифовать , до блеска ! :)
Вячеслав Москва
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"Мы определились, какой ракетный комплекс необходим для Вооруженных сил, есть его характеристики. Это будет универсальный ракетный комплекс, который по своим возможностям будет превосходить зарубежные аналоги"", - сообщил журналистам начальник генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-полковник Кириченко. Это было сказано в 2007 г. Серийное производство новой баллистической ракеты должно было начаться в 2011 году. Ну и чё? Да ни чё. Процесс бла, бла, бла… продолжается.
Гость323408
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Гость322731
Жлобство и хамство кгбсткого шулера ПУ довело до того что граждане “великой” страны рашка опустилась по уровню интеллекта до Зимбабве.
Американцы в своей истории сделали непоправимою ошибку когда в 1933 году после гос. переворота и красного террора в России признали коммун. pidorov и помогали уродам, последователями которых и есть питерский аферист ПУ и его кремлёвская шайка.
Но видимо “газ” это последний козырь в руках проходимца ПУ.
ПУ блефует вытаскивает его из нычки, даже не думая о том, что в перспективе Европа не собирается терпеть это хамство и быстро найдёт альтернативу рос газу.
Ты из какой реальности выпал? В нашей реальности в 1933 году был голодомор, а твои американцы загибались от "великой депрессии" и помогали они только сами себе и то это слишком громко сказано. Про жлобство и хамство предлагаю взглянуть на укрополитиков - вот эталон жлобства и хамства. Газ как последний аргумент - это тебе так в новой методичке написали? Как правильно написал трепанатор - за такие <цензура>, оторванные от реальности, не заплатят
трепанатор черепов
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Гость322731
Жлобство и хамство кгбсткого шулера ПУ довело до того что граждане “великой” страны рашка опустилась по уровню интеллекта до Зимбабве.
Американцы в своей истории сделали непоправимою ошибку когда в 1933 году после гос. переворота и красного террора в России признали коммун. pidorov и помогали уродам, последователями которых и есть питерский аферист ПУ и его кремлёвская шайка.
Но видимо “газ” это последний козырь в руках проходимца ПУ.
ПУ блефует вытаскивает его из нычки, даже не думая о том, что в перспективе Европа не собирается терпеть это хамство и быстро найдёт альтернативу рос газу.
Тебе денег нет. Можешь расслабиться.
Гость322731
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Жлобство и хамство кгбсткого шулера ПУ довело до того что граждане “великой” страны рашка опустилась по уровню интеллекта до Зимбабве.
Американцы в своей истории сделали непоправимою ошибку когда в 1933 году после гос. переворота и красного террора в России признали коммун. pidorov и помогали уродам, последователями которых и есть питерский аферист ПУ и его кремлёвская шайка.
Но видимо “газ” это последний козырь в руках проходимца ПУ.
ПУ блефует вытаскивает его из нычки, даже не думая о том, что в перспективе Европа не собирается терпеть это хамство и быстро найдёт альтернативу рос газу.
Гость323408
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"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву" - Срочно, все сдаваться! Диванный хенерал направит ракеты на Москву!!! ААААААААА!!!! Столицу перенести в Новосибирск! Пи3дец, Утро и Арестович просто сделали мой день))))) АХАХАХАХАХА!!!!!
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