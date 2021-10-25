На Украине разрабатывают ракеты оперативно-тактического назначения

Власти Украины активно жалуются мировому сообществу на действия нашей страны, из-за которых они якобы не могут разрешить конфликт на Донбассе. Казалось бы, для решения проблемы создана трехсторонняя контактная группа, но пока Москва предлагает конкретные шаги, Киев предпочитает хамить и угрожать лично президенту России Владимиру Путину.

Традиционные для украинских политиков недальновидные, русофобские заявления сегодня звучат непосредственно из офиса президента Владимира Зеленского. Советник главы ОПУ и официальный представитель Незалежной в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович обещает российскому лидеру направить ракеты на Москву.

По данным телеканал "360", представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Украина занимается разработкой ракет оперативно-тактического назначения, которые смогут долететь до столицы России. По его словам, это станет ответной мерой в случае каких-либо агрессивных действий.

"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву", – заявил Арестович.

Украинский политик уверен, что наша страна вынудила Незалежную вступить в НАТО и тем самым приблизила Североатлантический альянс к российским границам. Примечательно, что Украина, на самом деле не является членом военно-политического блока.

Напомним, ранее Арестович уже угрожал России организацией терактов и диверсией на ее территории. Представитель офиса Зеленского предложил ударить по объектам энергетической отрасли.