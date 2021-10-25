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Власти Украины активно жалуются мировому сообществу на действия нашей страны, из-за которых они якобы не могут разрешить конфликт на Донбассе. Казалось бы, для решения проблемы создана трехсторонняя контактная группа, но пока Москва предлагает конкретные шаги, Киев предпочитает хамить и угрожать лично президенту России Владимиру Путину.
Традиционные для украинских политиков недальновидные, русофобские заявления сегодня звучат непосредственно из офиса президента Владимира Зеленского. Советник главы ОПУ и официальный представитель Незалежной в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович обещает российскому лидеру направить ракеты на Москву.
По данным телеканал "360", представитель офиса Зеленского подчеркнул, что Украина занимается разработкой ракет оперативно-тактического назначения, которые смогут долететь до столицы России. По его словам, это станет ответной мерой в случае каких-либо агрессивных действий.
"Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву", – заявил Арестович.
Украинский политик уверен, что наша страна вынудила Незалежную вступить в НАТО и тем самым приблизила Североатлантический альянс к российским границам. Примечательно, что Украина, на самом деле не является членом военно-политического блока.
Напомним, ранее Арестович уже угрожал России организацией терактов и диверсией на ее территории. Представитель офиса Зеленского предложил ударить по объектам энергетической отрасли.
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дбл, блд!!!
Американцы в своей истории сделали непоправимою ошибку когда в 1933 году после гос. переворота и красного террора в России признали коммун. pidorov и помогали уродам, последователями которых и есть питерский аферист ПУ и его кремлёвская шайка.
Но видимо “газ” это последний козырь в руках проходимца ПУ.
ПУ блефует вытаскивает его из нычки, даже не думая о том, что в перспективе Европа не собирается терпеть это хамство и быстро найдёт альтернативу рос газу.