Талибы* оценили заявление Путина об исключении их из террористов

Талибы* оценили заявление Путина об исключении их из террористов
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Боевики призвали другие страны пересмотреть свои позиции

Движение "Талибан"* поприветствовало заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, указавшего на возможность исключения организации из списка террористических. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи, сообщивший о завершении "времени войны" в исламской республике.

Представитель талибов указал в социальных сетях, что остальные страны также могут пересмотреть свои позиции в отношении Кабула. Захватившие власть боевики, указал он, стремятся достичь хороших отношений с остальным миром, руководствуясь принципом взаимности.

"Талибан приветствует план Путина исключить их из списка террористов", – заявил он на своей официальной странице в социальной сети "Твиттер".

Напомним, в ходе недавнего ежегодного заседания международного клуба "Валдай" президет Российской Федерации заявил, что решение о признании "Талибана" террористической организацией принималось на уровне Организации Объединенных Наций. Вне зависимости от того, какая складывается ситуация в исламской республике, российская сторона солидарна с ООН и будет принимать решение об исключении из указанного списка. Позиция Кремля будет сводиться именно к "этому направлению", а все решения необходимо принимать в рамках общепринятых методов – то есть таким же образом, каким  было принято решение о включении "Талибана" в перечень террористических организаций.

Ранее политолог Геворг Мирзаян озвучил пять требований, которые имеются у российской сторооны в отношении "Талибана".

*запрещенная в России организация

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость354791
Пожаловаться Ответить
амеры страну отдали с оружием, боевой авиацией и людьми , а ВВ статусом правительства наделил , пусть живут люди как им нравится, две ядерные державы так решили.
1
новости партнеров
По теме

За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского

Москва назвала условие для дальнейших контактов по "нормандскому формату"

"Сравнивают чуть ли не с мюнхенской речью": в Кремле расшифровали выступление Путина на форуме

Послание президента другим странам разъяснил Песков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей