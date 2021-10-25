На Украине раскрыли план Байдена по мироустройству без России

На Украине раскрыли план Байдена по мироустройству без России
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
По словам украинского дипломата, мир будет разделен на два лагеря

Делать безответственные русофобские заявления и выдавать желаемое за действительное – это своего рода традиция для целого ряда украинских политиков. Удивительно, но порой они позволяют себе говорить даже от имени мировых лидеров. Так, экс-глава МИД Незалежной уверен, что президент США Джо Байден хочет организовать новый миропорядок, где не будет места России.

Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко заявил, что в скором времени весь мир будет разделен на два лагеря. В первый, по его словам, войдут демократические силы – "мощные цивилизованные страны". Во второй – 10-15 государств с авторитарным строем. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Украинский дипломат подчеркнул, что идея об организации нового мироустройства связана с необходимостью уйти от влияния международных структур, где у России есть право вето. Он также отметил, что новую концепцию предложил американский лидер якобы из-за позиции нашей страны в ООН. 

Напомним, ранее угрозы в сторону России прозвучали из офиса Владимира Зеленского. Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что на Украине разрабатываются ракеты, которые могут быть направлены на Москву. 

Источник: Эспрессо ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость320833
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Очередные "Звездные войны" главное что бы народ повелся на это
Труба 200858
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Очередной "свистящий" петух из Зелекулебляндии! Печальный финал деградации древешумерской цивилизации, мир её праху!
Гость354791
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Гость354791
а , и те кто проиграв войну вьетнамцам, поливал их с самолётов боевыми ядами , от которых до сих пор люди- мутанты рождаются . Ну и еще те кто единственныe в истории , ядерное оружие против мирного населения применилi .
вот эта блевотина, с 40 миллионами нищих, и дырявой экономикой у которой годовые затраты на 3.1 трлн выше чем доход , которая проиграла все войны имея самый высокий военный бюджет , и мнит себя чем то особенным. Смешно правда ? от этого рашка и делает всё что хочет, хочет присоединяет, хочет на посылает.
Гость323408
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"мощные цивилизованные страны" - видимо, одной из этих "мощных дерьмократических стран" станет укродурка)))))
Но это не сегодня и не сейчас, т.к. укродурка пока что мощно умеет распространять свою вонь.
Гость354791
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Гость354791
кто индейцев перерезал, папуасов поработил, у мексики калифорнию , нью мексико и техас (55% гос. территории) аннексировал то и демократ !
а , и те кто проиграв войну вьетнамцам, поливал их с самолётов боевыми ядами , от которых до сих пор люди- мутанты рождаются . Ну и еще те кто единственныe в истории , ядерное оружие против мирного населения применилi .
Гость354791
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Гость324828
Хотелось бы услышать - какая страна относится к демократической ?? Очень долго искала
кто индейцев перерезал, папуасов поработил, у мексики калифорнию , нью мексико и техас (55% гос. территории) аннексировал то и демократ !
Гость324828
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Хотелось бы услышать - какая страна относится к демократической ?? Очень долго искала
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