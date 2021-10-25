По словам украинского дипломата, мир будет разделен на два лагеря

Делать безответственные русофобские заявления и выдавать желаемое за действительное – это своего рода традиция для целого ряда украинских политиков. Удивительно, но порой они позволяют себе говорить даже от имени мировых лидеров. Так, экс-глава МИД Незалежной уверен, что президент США Джо Байден хочет организовать новый миропорядок, где не будет места России.

Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко заявил, что в скором времени весь мир будет разделен на два лагеря. В первый, по его словам, войдут демократические силы – "мощные цивилизованные страны". Во второй – 10-15 государств с авторитарным строем. Об этом сообщает издание "Свободная пресса".

Украинский дипломат подчеркнул, что идея об организации нового мироустройства связана с необходимостью уйти от влияния международных структур, где у России есть право вето. Он также отметил, что новую концепцию предложил американский лидер якобы из-за позиции нашей страны в ООН.

Напомним, ранее угрозы в сторону России прозвучали из офиса Владимира Зеленского. Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что на Украине разрабатываются ракеты, которые могут быть направлены на Москву.