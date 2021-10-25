Военные контролируют столицу африканской республики, город Хартум

Армия Судана уже второй раз за месяц пытается захватить власть в стране. В сентябре текущего года попытка государственного переворота провалилась, однако на этот раз все может пойти иначе. По данным местных СМИ, к утру понедельника, 25 октября, столица африканского государства, город Хартум полностью перешел под контроль военных. Арестованы члены правительства.

Телеканал Al Hadath сообщил, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест. Также известно, что военные задержали нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе, государственных министров, передает "МИР24". Эту информацию подтверждает министерство культуры и информации Судана. Официальное сообщение ведомства приводит РИА Новости:

"Объединенные отряды задержали нескольких гражданских членов Суверенного совета Судана и министров переходного правительства и увезли их в неизвестном направлении".

По информации местных СМИ, накануне захвата столицы официальные власти разогнали в Хартуме демонстрацию граждан. Жители Судана проводят акции протестов против действующего правительства уже вторую неделю.

Предполагается, что к организации беспорядков может быть причастен бывший президент Омар аль-Башир, который в 2019 году лишился поста главы государства в результате очередного государственного переворота.

На данный момент в Хартуме продолжаются протесты, на улицах жгут покрышки, звучат выстрелы. Военные заблокировали все въезды и выезды в город. Они также взял под контроль столичный аэропорт.