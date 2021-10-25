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Санкции, госперевороты в соседних с Россией странах, блокировка "Северного потока-2" и другие действия Вашингтона, направленные, на первый взгляд, против Москвы, на самом деле, работают ей во благо. На это указал политолог, основатель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
В качестве примера он привел адресованное россиянам предложение Госдепа США получать американские визы в Польше. Не потому ли оно прозвучало, что в Вашингтоне продолжают считать Варшаву русским городом, задался вопросом политолог.
"Мы-то думаем, что они НАС троллят, а это на самом деле не нас, а поляков!",
– написал Сатановский в своем телеграм-канале.
Продвижение НАТО на Восток, поддержка националистических настроений в соседних с РФ республиках имеет целью встряхнуть Москву, "выбесить" ее и заставить наконец-то снова взять под контроль все бывшие советские республики, чтобы навести там порядок, очистив от "гопы".
"Старается Госдепартамент, делает, что может, чтобы воскресло на месте бывшего Советского Союза что-то мощное, централизованное",
– отмечает политолог. Эту версию доказывает и ситуация вокруг "Северного потока-2", поскольку, если бы США реально хотели подсадить Европу на свой газ, они бы не отправляли его в Азию. А так они тормозят проект, чтобы склонить РФ усилить военное присутствие в Европе, которое будет гарантировать и стабильность энергопоставок.
Аналогичные задачи решает Белый дом и через Украину. Чтобы заставить Москву действовать жестко, дошло уже до обсуждения продажи Киеву ракет, которые он сможет направить на РФ.
"Мы думаем, Госдепом рулит Блинкен, а Пентагоном Остин? Нет, конечно! Там на самом деле командуют Петров и Боширов. Стараются, мужики",
– сделал вывод Евгений Сатановский.
Ранее на решение Госдепа причислить россиян к "бездомной нации", которые могут получать визы в других странах, резко отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Ты даже мизинца РОССИИ не стоишь, ты как моська, которая гавкает на слона, находясь на своем диване.
если по твоему ЦИВИЛИЗАЦИЯ это как можно ДОЛЬШЕ быть рабом у рабовладельца то тогда надо и вправду ОТМЕНИТЬ пенсии чтобы цивилизованно работать и сдохнуть на капиталиста)) не получая ничего взамен
вообще то Российская империя имела даже Польшу и Финляндию с АЛЯСКОЙ))
возможно и так ,`Гиперзвук то они до сих пор не изобрели, ума не хватило , а у русских аж 5 видов если не больше , поэтому есть ризон поделить территории
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок