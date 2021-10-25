Старания США в пользу России раскрыл Сатановский

Старания США в пользу России раскрыл Сатановский
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Америке нужна стабильность на континенте, которую может обеспечить Москва, взяв под контроль территорию бывшего СССР

Санкции, госперевороты в соседних с Россией странах, блокировка "Северного потока-2" и другие действия Вашингтона, направленные, на первый взгляд, против Москвы, на самом деле, работают ей во благо. На это указал политолог, основатель Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

В качестве примера он привел адресованное россиянам предложение Госдепа США получать американские визы в Польше. Не потому ли оно прозвучало, что в Вашингтоне продолжают считать Варшаву русским городом, задался вопросом политолог.

"Мы-то думаем, что они НАС троллят, а это на самом деле не нас, а поляков!",

– написал Сатановский в своем телеграм-канале.

Продвижение НАТО на Восток, поддержка националистических настроений в соседних с РФ республиках имеет целью встряхнуть Москву, "выбесить" ее и заставить наконец-то снова взять под контроль все бывшие советские республики, чтобы навести там порядок, очистив от "гопы".

"Старается Госдепартамент, делает, что может, чтобы воскресло на месте бывшего Советского Союза что-то мощное, централизованное",

– отмечает политолог. Эту версию доказывает и ситуация вокруг "Северного потока-2", поскольку, если бы США реально хотели подсадить Европу на свой газ, они бы не отправляли его в Азию. А так они тормозят проект, чтобы склонить РФ усилить военное присутствие в Европе, которое будет гарантировать и стабильность энергопоставок.

Аналогичные задачи решает Белый дом и через Украину. Чтобы заставить Москву действовать жестко, дошло уже до обсуждения продажи Киеву ракет, которые он сможет направить на РФ.

"Мы думаем, Госдепом рулит Блинкен, а Пентагоном Остин? Нет, конечно! Там на самом деле командуют Петров и Боширов. Стараются, мужики",

– сделал вывод Евгений Сатановский.

Ранее на решение Госдепа причислить россиян к "бездомной нации", которые могут получать визы в других странах, резко отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
Гость323984
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Гость322372
Главное что рашу сравняли с гоуном приравняв к венесуэлле, ирану и прочим опущенкам.
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок
Ты в России когда-нибудь был или гавкаешь по зову гниющего нутра и бурления govna в черепе ?
Гость Ольга
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Гость322372
Главное что рашу сравняли с гоуном приравняв к венесуэлле, ирану и прочим опущенкам.
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок
Гость322372, а ты кроме оскорблений способен на что - нибудь хорошее?
Ты даже мизинца РОССИИ не стоишь, ты как моська, которая гавкает на слона, находясь на своем диване.
игорь
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Рашка скачет на коне , Ну а запад весь в <цензура> , скачет от сандалей.
это как нытик ? пока только РФ границы свои расширяет :) а пенсии, цивилизованные страны, все после 65 получать начинают, ты дикарь что ли ? бросай пить курить что бы в 50 не отъехать и работай как все люди до 65, бездельник. Гость из амстердама, забирай его в рабство , надоел он мне.
а почему цивилизованные страны вообще должны иметь пенсию? пусть вообще ее цивилизованно отберут отменят
если по твоему ЦИВИЛИЗАЦИЯ это как можно ДОЛЬШЕ быть рабом у рабовладельца то тогда надо и вправду ОТМЕНИТЬ пенсии чтобы цивилизованно работать и сдохнуть на капиталиста)) не получая ничего взамен
игорь
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Рашка скачет на коне , Ну а запад весь в <цензура> , скачет от сандалей.
это как нытик ? пока только РФ границы свои расширяет :) а пенсии, цивилизованные страны, все после 65 получать начинают, ты дикарь что ли ? бросай пить курить что бы в 50 не отъехать и работай как все люди до 65, бездельник. Гость из амстердама, забирай его в рабство , надоел он мне.
как расширяют))
вообще то Российская империя имела даже Польшу и Финляндию с АЛЯСКОЙ))
Гость328501
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Гость328501
ситуация вокруг "Северного потока-2", поскольку, если бы США реально хотели подсадить Европу на свой газ, они бы не отправляли его в Азию. А так они тормозят проект, чтобы склонить РФ усилить военное присутствие в Европе, которое будет гарантировать и стабильность энергопоставок.
озможно и так ,`Гиперзвук то они до сих пор не изобрели, ума не хватило , а у русских аж 5 видов если не больше , поэтому есть ризон поделить территории
Гость328501
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снова взять под контроль все бывшие советские республики, чтобы навести там порядок, очистив от "гопы".

возможно и так ,`Гиперзвук то они до сих пор не изобрели, ума не хватило , а у русских аж 5 видов если не больше , поэтому есть ризон поделить территории
Гость328501
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Гость322372
Главное что рашу сравняли с гоуном приравняв к венесуэлле, ирану и прочим опущенкам.
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок
ситуация вокруг "Северного потока-2", поскольку, если бы США реально хотели подсадить Европу на свой газ, они бы не отправляли его в Азию. А так они тормозят проект, чтобы склонить РФ усилить военное присутствие в Европе, которое будет гарантировать и стабильность энергопоставок.
Гость328501
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Гость322372
Главное что рашу сравняли с гоуном приравняв к венесуэлле, ирану и прочим опущенкам.
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок
женный хохло-генератор жижи проснулся :) не переживай врунишка , будет и у вас Зям педарасюков счастье :)
Гость322372
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Главное что рашу сравняли с гоуном приравняв к венесуэлле, ирану и прочим опущенкам.
теперь россия - такая же опущенка вонючая. страна третьего сорта, страна-выродок
Рашка скачет на коне , Ну а запад весь в дерьме , скачет от сандалей.
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игорь
а пока стараниями америки лишь отбирают у россии части земли и пенсии
это как нытик ? пока только РФ границы свои расширяет :) а пенсии, цивилизованные страны, все после 65 получать начинают, ты дикарь что ли ? бросай пить курить что бы в 50 не отъехать и работай как все люди до 65, бездельник. Гость из амстердама, забирай его в рабство , надоел он мне.
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