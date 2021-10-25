НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ

НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России

Министры обороны НАТО утвердили новый план по обороне европейских и североатлантических союзных территорий. В нем западный альянс рассказал, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также непрекращающиеся террористические угрозы.

Это первый всеобъемлющий план подобного рода с момента окончания холодной войны. В нем представлены сценарии не только "традиционных" военных атак, но и гибридных войн, кибер– и информационных атак, их возможные комбинации, а также сценарии одновременных атак в Балтийском и Черноморском регионах. Таким образом, как сообщают в Брюсселе, альянс реагирует на "изменившиеся с 2014 года условия безопасности".


Толчком к пересмотру НАТО вопросов защиты альянса послужила "аннексия" Крыма Российской Федерацией, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Планирование обороны является также ответом на то, что Москва вооружается оружием средней дальности, способным нести ядерный заряд, и разрабатывает новые виды вооружений. Так, на прошедших недавно военных учениях вооруженные силы Российской Федерации испытывали боевых роботов, ведут работы по использованию искусственного интеллекта и модернизируют свои космические системы.  

Несколькими днями ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должен показать России свою готовность использовать вооруженные силы в ответ на угрозы альянсу.

"Никто не должен даже думать о том, чтобы атаковать страны – члены НАТО в странах Балтии или в акватории Черного моря", 

– добавила Крамп-Карренбауэр.

Ответ Министерства обороны Российской Федерации не заставил себя долго ждать. В субботу, 23 октября, глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обязана знать, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", – добавил Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

Источник: Süddeutsche Zeitung ✓ Надежный источник
Тимур СОРОКИН

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Гость322854
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Гость320623
Да ваши рашковане сдадутся НАТО за еду. У вас жрать то нечего и не на что
Сыбалось отсудова, больное "жывотнае"! Такую пургу несёшь "пиндосовская туалетная бумага", что жуть берёт... Кизячный хохловыродок!!! :)))
Гость 356190
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Гость 357201
ната и вша это такое, сандалии придут они все в рассыпную, слабые на очко .
да эти жиденькие на расправу, воен бюджет большой а очко не держит.Подтекают клапана.
Гость 324411
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Гость320623
Смотрел пидорашкинский канал на ютьюбе. Раши - вы епнутые да ?
«Русофобский саммит НАТО не услышал Путина …» чуть под стол со смеху не упал :))))
ой педарашка ты сам свой свой канал смотрел? ребята это наш обиженный врунишка Зяма педарасюк, хохло-генератор жижи проснулся :) не обращайте внимания :) он тут на пмж, на кусок сала зарабатывает , поэтому ничего хорошего у него в жизни нет..он обижен и дико напряжён :)
Гость322854
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Уверен, что, к сожалению, третьей мировой не избежать... :( И виноват в этом будет "рой гнуса" под названием НАТА! В уличной драке, как известно, действует принцип - "бей первым - иначе "замесят"! Так вот, России, для охлаждения пыла "натовских ястребов", необходимо НАКАЗАТЕЛЬНО ответить на постоянные провокации запада - для начала, например, потопить пиндоский или бритоский "корабль" в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ России!!! Не поможет - долбануть по какой-нибудь натовской "фашиствующей стране-шавке"... Тем более, что в военной доктрине России предусмотрен превентивный удар, в том числе ядерный...
Гость320623
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Смотрел пидорашкинский канал на ютьюбе. Раши - вы епнутые да ?
«Русофобский саммит НАТО не услышал Путина …» чуть под стол со смеху не упал :))))
Гость 389012
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Гость 356701
ну у них разведка хорошо работает , просо так бы не говорили что РФ имеет оружие от которого их широкие очки сжимаются до нано размеров.
дык у них от людей в сандалиях оно сжимается, зачем им ракеты .
Гость 356701
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Труба 200858
Ты вообще, чьих холоп будешь, обезьяна?
это обиженный хохло-генератор юшки , он тут на пмж, за сальцо батрачит под разными никами .интеллект слабый, не опасен ,здорово поднимает нашим тролям настроение и рейтинг. Любит фантазировать что он американец и сильно злится, когда в его влажные фантазии никто не верит :)
Труба 200858
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Гость320623
Да ваши рашковане сдадутся НАТО за еду. У вас жрать то нечего и не на что
Ты вообще, чьих холоп будешь, обезьяна?
Гость 356701
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Гость 357201
"Планирование обороны является также ответом на то, что Москва вооружается оружием средней дальности, способным нести ядерный заряд, и разрабатывает новые виды вооружений."
ну у них разведка хорошо работает , просо так бы не говорили что РФ имеет оружие от которого их широкие очки сжимаются до нано размеров.
Гость 357201
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"Планирование обороны является также ответом на то, что Москва вооружается оружием средней дальности, способным нести ядерный заряд, и разрабатывает новые виды вооружений."
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