Украина подставила Молдавии "газовое плечо"

Украина подставила Молдавии "газовое плечо"
Фото: Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Нежелающий платить "Газпрому" Кишинев взял топливо в долг у "Нафтогаза"

Украинский "Нафтогаз" подписал с молдавским государственным предприятием Energocom рамочное соглашение, по которому Кишинев получит до 700 млн кубометров голубого топлива в Молдавию в случае возникновения подобной необходимости. Такое заявление сделали украинские медиа, ссылаясь на источник в правительстве.

Согласно приведенным данным, сделку заключили на фоне кризисной ситуации с поставками газа на мировом рынке, а также непрогнозируемости поставок объема со стороны "Газпрома".

По информации  "Экономической правды", Киев согласился помочь Кишиневу – Незалежная готова одолжить символический объем топлива соседям, без которого Молдавия окажется "на грани коллапса".

Как уточняет издание, в случае развития такого варианта событий "Нафтогаз" продаст соседям газ, приобретенный в Европе. Официальные комментарии со стороны Киева по этой теме пока что отсутствуют.

В минувшую пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов выразил готовность украинской стороны оказать помощь соседней республике "определенным объемом газа" в долг. Однако в тот момент чиновник не стал уточнять, о каких объемах и сроках идет речь. По сообщениям СМИ, речь шла об объеме до 16 миллионов кубов – столько требуется молдавской ГТС для поддержания рабочего давления. В противном случае конечному потребителю будет уже нечем кипятить на плите воду.

Объем был поставлен в период с 23 по 24 октября. По сообщениям "Экономической правды", сообщившей о подставленном "газовом плече", приведенный показатель составляет лишь 0,08% от украинских запасов.

Информацию подтвердили и комитете Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, указав, что Киев оказал в некотором роде "аварийную помощь", руководствуясь практикой добрососедских отношений.

Напомним, общая задолженность Молдавии перед "Газпромом" с учетом просрочек превышает 700 миллионов долларов. Однако власти республики отказываются признавать свой долг.

Источник: Экономическая правда
Егор МАЛКОВ

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