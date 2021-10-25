У президента Белоруссии нет четкого плана действий

Во внутренней и внешней политике Белоруссии сегодня скопилось не мало проблем. Многие решения властей вызывают неоднозначную реакцию как простых граждан, так и экспертного сообщества. Политолог Сергей Чалый, комментируя события прошедшей недели, отметил, что система госуправления РБ выведена из равновесия.

По мнению эксперта, режим президента Александра Лукашенко функционирует в состоянии "боевого маразма". Он также подчернил, что глава государства уже обратил внимание на скопившиеся проблемы, однако продолжает убеждать себя в том, что все хорошо.

Аналитик отметил, что белорусские власти провалили кампанию по борьбе с коронавирусом и не смогли провести нормальную вакцинацию граждан. Он считает, что в республике так и не выработали системный подход к проблеме из-за неоднозначных решений самого Лукашенко. Речь, в частности, идет о введении и отмене масочного режима.

Чалый уверен, что кадровые назначения президента тоже говорят о разбалансировке режима Лукашенко, то есть всей системы власти Белоруссии. По его мнению, все решения, принятые на прошлой неделе, свидетельствуют о "боевом маразме" госаппарата. Также политолог отметил, что у главы государства сегодня нет четкого плана действий в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко развязал информационную войну против России. Политик подчеркнул, что президент РБ действует одновременно против Запада, белорусов и нашей страны.