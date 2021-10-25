В Крыму назвали "шизофренией" требования Украины о репарациях

В Крыму назвали "шизофренией" требования Украины о репарациях
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВ Германии обсудят возможность транзита через Украину дополнительных объемов газа из России
Киеву напомнили, что стране давно пора думать о предстоящей зиме

Требования политического руководства Украины о выплате репараций за "аннексию" Крыма являются доказательством шизофрении, которой страдает официальный Киев. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков, отреагировавший на заявления Украины.

Ранее советник главы офиса президента Незалежной, представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович пригрозил Российской Федерации вступлением Украины в ряды Североатлантического альянса. Чиновник также призвал Москву "вывести войска с востока и Крыма", а также выплатить Киеву некие репарации.

В ответ Крючков напомнил о скором наступлении зимнего сезона, порекомендовав Арестовичу отложить на полку несбыточных целей  членство в Североатлантическом альянсе и забыть абсурдные заявления о репарациях.

"Зима близко. Лучше начать заготовку дров. В противном случае к весеннему сезону этот бред генерировать будет некому", – высказался крымский чиновник в ответ на заявления Арестовича.

Крючков также указал, что ресурсов, полученных на территории Карпатских лесов, стране "победившей шизофрении" хватит от силы на трехлетний срок.

В августе замглавы правительства Украины, министр по делам интеграции "временно оккупированных территорий" Алексей Резников указал, что Киев считает такие требования по отношению к российской стороне вполне уместными, подчеркнув, что путь к "возвращению" Крыма займет годы. Для реализации своих целей Украина должна доказать крымчанам, что тем "промыли мозги".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость321216
Пожаловаться Ответить
Украинец Херсон
Какие репарации? Да вы,москали,нам не только упомянутые репарации,вы нам вообще обязаны выплачивать ежегодные компенсации за советскую оккупацию Украины.Причем платить каждому украинцу,родившемуся до 1991года,потому что эти люди-жертвы советской оккупации и тоталитарного режима.Кстати,Германия за оккупацию расплатилась,когда вы собираетесь?
Стабильно укробесовское ДАЙ. Чтобы тебе что-то дали, это что-то надо заработать. Привыкли, бесы попрошайничать. а когда с барского стола ничего не обламывается, еще и обижаются. И, как-раз те, кто родился до 91г. вполне себе адекватные люди, а вот вы, поколение бесов умеете только визжать и вонять, у таких как ты единственная извилина в виде слова ДАЙ.
Гость325080
Пожаловаться Ответить
Украинец Херсон
Какие репарации? Да вы,москали,нам не только упомянутые репарации,вы нам вообще обязаны выплачивать ежегодные компенсации за советскую оккупацию Украины.Причем платить каждому украинцу,родившемуся до 1991года,потому что эти люди-жертвы советской оккупации и тоталитарного режима.Кстати,Германия за оккупацию расплатилась,когда вы собираетесь?
Ежегодную, даже ежедневную компенсацию вы уже получаете от пиндосов и прочих гейроп.. При чем изощренно и во все дыры. И нравится хохлам видимо (а с виду вроде как нормальные люди). А они вас поматросят и бросят, как не раз бывало. У кого тогда с0сать и причмокивать будете? Без этого же хохлы теперь жить не могут. Привыкли. Беда прям.
М
Пожаловаться Ответить
Украинец Херсон
Какие репарации? Да вы,москали,нам не только упомянутые репарации,вы нам вообще обязаны выплачивать ежегодные компенсации за советскую оккупацию Украины.Причем платить каждому украинцу,родившемуся до 1991года,потому что эти люди-жертвы советской оккупации и тоталитарного режима.Кстати,Германия за оккупацию расплатилась,когда вы собираетесь?
на укрусии все работники квартала 95 или есть те кого не взяли в обойму
карамелькин кто там в должности
грузчик по роялям или у него роль клавиши
Наталка Пупаножко
Пожаловаться Ответить
Вам репарации пожиже или погуще, свежие или немного с душком? Арестовичу-Карамельке вставьте в одно месть особую репарацию.
Украинец Херсон
Пожаловаться Ответить
Какие репарации? Да вы,москали,нам не только упомянутые репарации,вы нам вообще обязаны выплачивать ежегодные компенсации за советскую оккупацию Украины.Причем платить каждому украинцу,родившемуся до 1991года,потому что эти люди-жертвы советской оккупации и тоталитарного режима.Кстати,Германия за оккупацию расплатилась,когда вы собираетесь?
Гость321216
Пожаловаться Ответить
"Чиновник также призвал Москву "вывести войска с востока и Крыма"" - ну про Крым укробесенок может забыть уже, а насчет "вывести войска с востока" - поясните мне, как можно вывести то, чего нет? Ведь даже ежу понятно, что если бы войска России стояли на Донбассе, то укровояки бы не осмелилиь не то что минами пулять, они бы уже где-нибуть под Винницей схроны копали или у пшеков брюкву собирали.
Гость320833
Пожаловаться Ответить
Ну и Одесса тоже незаконно была отчуждена от России
Гость323418
Пожаловаться Ответить
А репарация Украины за Крым с 1954 года по 2014. Незаконно взяли, а теперь холявы хочется как при СССР!
1
новости партнеров

В Молдавии усомнились в размере долга перед "Газпромом"

Власти республики рассчитывают, что независимые аудиторы встанут на сторону Кишинева

НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ

Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей