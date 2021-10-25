В Турции предложили принять Россию в НАТО

В Турции предложили принять Россию в НАТО
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
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Сегодня Москва делает больше для членов Североатлантического альянса, чем сами члены организации

Споры внутри НАТО раздирают организацию на части. Международная ситуация сейчас тоже не соответствует тем условиям, при которых создавался альянс. Спасти его может только срочная модернизация, ключевым элементом которой станет вступление в НАТО России. С такой идеей выступил турецкий обозреватель Мехмет Барлас.

Он напомнил, что Североатлантический блок был сформирован в 1949 году, в 52м к нему присоединилась Турция. Главной задачей тогда считалось противостояние советскому блоку стран. Сейчас же нет ни СССР, ни Варшавского договора.  

"Страны НАТО больше борются друг с другом, чем с внешним миром",

– говорится в статье Sabah. Так, США сегодня поддерживает организации, которые Турция объявила вражескими. Греция и Турция находятся чуть ли ни на грани войны. При этом с Москвой Анкара имеет устойчивый диалог, перечисляет автор.

Более того, Россия активнее стран НАТО противостоит международному терроризму. Россия обеспечивает энергобезопасность натовской Европе. Пора это признать и направить усилия на создание обновленного альянса:

"Россия должна вступить в НАТО",

– подчеркивает Барлас. Кроме того, он предлагает принять в эти ряды и Израиль. Это, по его мнению, послужит стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле заявили, что диалог Москвы и Брюсселя невозможен, пока альянс придерживается стратегии по сдерживанию России. При этом президент РФ Владимир Путин предложил странам НАТО взять пример с России и Китая, которые успешно сотрудничают, не создавая военный блок.

Источник: Sabah
Николай ВИКТОРОВ
Гость322854
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Гость322372
погоним вас обратно в вашу засранную берлогу, медведи вонючие
Опять кизяком кидацца будете?! Барахтаесь в жидком навозе, и продолжайте дальше, "грозные вояки"! :)))
Гость321216
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Гость322372
погоним вас обратно в вашу засранную берлогу, медведи вонючие
тут пара-тройка "погонщиков" уже была, одних в озере утопили, после вторых Венский конгресс несколько десятков лет на болте вертели, после третьх 3/4 Европы нагнула. Так что давай, четвертым будешь, только заранее научись пользоваться пилой "Дружба" и расскажи что выбираешь: Воркута, Магадан?
Иван
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Если Россию примут в НАТО,тогда отпадёт сама необходимость этого рудимента!Это новообразование создовалось для противостояния СССР,затем Россиии,для того чтобы военнопромышленный комплекс мог проодавать своим членам оружия,заставвив их тратить не меннее 2 процентов от валового продукта!
Гость322372
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Гость323052
Вступит, вступит... по самые нидерланды... :))
погоним вас обратно в вашу засранную берлогу, медведи вонючие
Гость323052
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Вступит, вступит... по самые нидерланды... :))
Гость320623
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Гость325058
Если Россия вступит в НАТО, то возникнут множественные неразрешимые противоречия. Метания Турции между обязательствами члена блока и желанием купить у России ракетные комплексы покажутся детской задачкой. Межгосударственный военный блок с участием России нужен, но только не с Участием России в НАТО, а с участием России в блоке, который будет создан вместо НАТО. Ну и, соответственно, НАТО должен самораспуститься.
Да батюшки мои ! НАТО должен распуститься. Щас - бежим и спотыкаемся распускаться из ща каких то грязных второсортных бомжей
Гость325058
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Если Россия вступит в НАТО, то возникнут множественные неразрешимые противоречия. Метания Турции между обязательствами члена блока и желанием купить у России ракетные комплексы покажутся детской задачкой. Межгосударственный военный блок с участием России нужен, но только не с Участием России в НАТО, а с участием России в блоке, который будет создан вместо НАТО. Ну и, соответственно, НАТО должен самораспуститься.
Гость322854
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"Спасти его может только срочная модернизация, ключевым элементом которой станет вступление в НАТО России." -
Мрак! :))) Это всё равно, что СССР с фашистской Германией объединился бы в 1941 году! Вот хохлобесы... уже и туреков на кизяк "подсадили"!!! :))) Куда катится этот мир?! Остановите, я сойду! :)))
Гость320833
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НАТО это еще и большая экономическая структура. Самая большая пожалуй в мире. Кроме того НАТА инструмент сдерживания всяких немцев с французами. Так как пока есть НАТО и в нем страны с потенциалом, всегда есть соблазн сэкономить на армии. А если у тебя нет армии, значит нет и самостоятельной политики.
Гость321216
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Если Россияи Израиль вступят в НАТО, то натовским хенералам уже будет намного сложнее получать бабло. Смысл то всей этой истерии как-раз в этом и заключается.
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