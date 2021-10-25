Поводом стали слова о ядерном сдерживании России

Немецкому военному атташе была вручена нота протеста после призыва министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр показать России готовность применить оружие, в том числе и ядерное.

Атташе вызвали в Минобороны России, где ему вручили ноту и выразили недовольство словами главы оборонного ведомства Германии. Также дипломату указали на то, что подобные высказывания только усиливают напряженность в Европе, не способствуя нормализации обстановки.

Напомним, что накануне Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО приготовиться к военному противостоянию с РФ.