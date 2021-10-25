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Немецкому военному атташе была вручена нота протеста после призыва министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр показать России готовность применить оружие, в том числе и ядерное.
Атташе вызвали в Минобороны России, где ему вручили ноту и выразили недовольство словами главы оборонного ведомства Германии. Также дипломату указали на то, что подобные высказывания только усиливают напряженность в Европе, не способствуя нормализации обстановки.
Напомним, что накануне Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО приготовиться к военному противостоянию с РФ.
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