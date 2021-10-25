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Сегодня, 25 октября, состоялись переговоры британского премьер-министра Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы британец объявил, что его печалят прохладные отношения с Москвой.
Помимо прочего, высокопоставленные лица обсудили проблемы в общении двух государств. Джонсон признался, что сейчас отношения Великобритании и России совсем не похожи на те, о каких мечтает Лондон.
В итоге стороны договорились сохранить контакты по ряду важнейших вопросов мировой повестки.
К слову, недавно господин Джонсон шокировал британских детей предложением скармливать людей животным. Шутку политика не оценили даже его ярые сторонники.
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