Джонсон расстроен, что Лондону не удается найти общий язык с Москвой

Сегодня, 25 октября, состоялись переговоры британского премьер-министра Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы британец объявил, что его печалят прохладные отношения с Москвой.



Помимо прочего, высокопоставленные лица обсудили проблемы в общении двух государств. Джонсон признался, что сейчас отношения Великобритании и России совсем не похожи на те, о каких мечтает Лондон.

В итоге стороны договорились сохранить контакты по ряду важнейших вопросов мировой повестки.

К слову, недавно господин Джонсон шокировал британских детей предложением скармливать людей животным. Шутку политика не оценили даже его ярые сторонники.