Киев еще не скоро будет готов ударить по нашей стране

Внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович решил развить свою недавнюю мысль и объяснил, каким образом его родное государство будет бороться с Россией. Оказалось, к активным действиям Незалежная сможет перейти примерно через 10 лет.



Накануне в информационном пространстве активно обсуждали заявление Арестовича о том, что российская сторона может "вынудить" Украину перейти к решительным шагам. В таком случае Киев направит свои ракеты прямо на Москву.

Теперь украинский государственный деятель решил объяснить, что имел в виду. Арестович сказал, что на данный момент Незалежная не располагает соответствующим комплексом ракет. На его возведение уйдет около десятилетия. Вот тогда-то украинское государство и сможет разобраться со всеми своими врагами.

Вместе с тем киевский политик объявил, что вовсе не угрожает России. Арестович настаивает, что его родное государство не является агрессором, а лишь готовится обороняться от неприятеля.

Политический деятель с Незалежной также отметил, что несколько раз Россия стерпела агрессивные действия Украины. Киев уже позволил себе использовать ракетные комплексы в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Арестович напомнил, что российская сторона никак на это не отреагировала. По его мнению, такое положение дел говорит о том, что Россия является "фабрикой по промышленному производству понтов". По всей видимости, украинец с замиранием сердца ждал, что Москва все же ответит на агрессию Киева.