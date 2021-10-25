На Украине раскрыли стратегию борьбы с Россией

На Украине раскрыли стратегию борьбы с Россией
Фото: ru.depositphotos.com
Киев еще не скоро будет готов ударить по нашей стране

Внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович решил развить свою недавнюю мысль и объяснил, каким образом его родное государство будет бороться с Россией. Оказалось, к активным действиям Незалежная сможет перейти примерно через 10 лет.

Накануне в информационном пространстве активно обсуждали заявление Арестовича о том, что российская сторона может "вынудить" Украину перейти к решительным шагам. В таком случае Киев направит свои ракеты прямо на Москву.

Теперь украинский государственный деятель решил объяснить, что имел в виду. Арестович сказал, что на данный момент Незалежная не располагает соответствующим комплексом ракет. На его возведение уйдет около десятилетия. Вот тогда-то украинское государство и сможет разобраться со всеми своими врагами.

Вместе с тем киевский политик объявил, что вовсе не угрожает России. Арестович настаивает, что его родное государство не является агрессором, а лишь готовится обороняться от неприятеля.

Политический деятель с Незалежной также отметил, что несколько раз Россия стерпела агрессивные действия Украины. Киев уже позволил себе использовать ракетные комплексы в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Арестович напомнил, что российская сторона никак на это не отреагировала. По его мнению, такое положение дел говорит о том, что Россия является "фабрикой по промышленному производству понтов". По всей видимости, украинец с замиранием сердца ждал, что Москва все же ответит на агрессию Киева.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость321216
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"фабрикой по промышленному производству понтов" - Арестович про себя любимого?
Хочешь ccы, а хочешь cpи - всё равно кизяк внутри!
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Гость324753
Хохлостан - нация террористов
Да какие они террористы... Так.. Стадо визжащих, обезумивших, перепачканных фекалиями худых и вечно голодных свиней, брошенных пиндосами на произвол судьбы...
Гость324753
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Хохлостан - нация террористов
Гость322854
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"Оказалось, к активным действиям Незалежная сможет перейти примерно через 10 лет." -
Этот кизячный ч(м)удаГ арестович, видимо не понимает, что, максимум через 2-3 года, "государство Украина" перестанет существовать - останется только куевский протекторат под управлением пиндосов!
Гость Вовка Шилов 0505707696
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На УРине раскрыли стратегию борьбы с Россией - будут укроТВАРИ свои шоколадные пятнышки привлекательными мазями с запахами мазать, чтоб ЖИДовня с Дождя и Эха Иосквы их в аналы пёрла! По-взрослому хохлоСКОТАМ!
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