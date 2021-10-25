"Крамп-что-то там": Лавров исковеркал имя главы Минобороны ФРГ в едком ответе Германии

"Крамп-что-то там": Лавров исковеркал имя главы Минобороны ФРГ в едком ответе Германии
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Министр не стал сдерживать эмоции после скандального заявления Берлина

Недавно руководительница главного военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что неплохо было бы продемонстрировать готовность европейских стран нанести ядерный удар по России. Мол, таким образом можно будет "сдержать" Москву. Глава МИД РФ Сергей Лавров резко ответил на агрессивный выпад и остроумно высмеял немку.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что Москва считает необходимым действовать в существующих реалиях. При этом фантазии Североатлантического альянса о сдерживании нашей страны или даже о нападении на нее не стоят внимания Кремля. Таким образом Лавров намекнул на недавнее скандальное заявление руководительницы Минобороны Германии.

"Как это немецкая дама... Крамп-что-то там заявила (...) Это все фантазии", – отрезал министр.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства России предположил, что подобного рода громкие словеса могут доставлять некоторое специфическое удовольствие политикам, подобным Крамп-Карренбауэр .

С таким заявлением Сергей Лавров выступил по итогам беседы с норвежской коллегой Анникен Хюитфельд. Министр выразил надежду, что норвежцы как прагматичный народ не станут действовать в схожем ключе и сумеют выстроить с Россией взаимовыгодные двухсторонние отношения.

К слову, недавно на громкое заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала представительница российского МИД Мария Захарова. Дипломат предостерегла Германию от проверки нашей армии на прочность.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость 348013
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Лавров магёт :)
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