Курс рубля
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Политику американского
лидера Джо Байдена прокомментировали обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл. Возмущение
экспертов вызвало успешное завершение строительства "Северного потока – 2". По мнению
авторов статьи, опубликованной в National Interest, Байден не сумел помешать планам России,
что по сути является капитуляцией.
Не понравилась экспертам и реакция нашей страны на предложение американцев разместить в Узбекистане или Киргизии войска. Мол, Россия посмела предложить Вашингтону разместить военных США на своих базах в Средней Азии. Это было вторым провалом американского президента. Берман и Гилл подчеркнули, что при предшественнике политика Дональде Трампе такое бы вряд ли произошло, отмечает "Общественная служба новостей".
Авторы статьи пришли к выводу, что, несмотря на жесткую позицию по отношению к Москве, которую Байден обозначил во время предвыборной гонки, в итоге его президентство оказалось "неожиданной удачей" для российской стороны, отмечает URA.RU.
Ранее в губительной для Штатов политике Байдена обвинили эксперты Foreign Affairs. Подробности – в нашем материале.
Наследник престола угрожал действующему королю
Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России
в этот раз решили что старый и больной больше соответсвует нынешней америке
трамп не справился,теперь бидон,потом будем думать
кстати и пианиста еврея кремль поставил разваливать свиноферму
с 2022 зеля подпишет указ,все мужское поголовье в обязательном порядке,нет,не кастрировать,пока обрезание и второй государственный - иврит