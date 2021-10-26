Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

США и некоторые европейские страны настроены против российского газопровода "Северный поток-2", который, по их мнению, призван "заманить в ловушку" потребителей голубого топлива. Однако эти оценки несправедливы, считают аналитики авторитетного американского издания Bloomberg. По мнению авторов статьи, Россия предпринимает шаги по избавлению от энергетической зависимости. 

У нашей страны есть все основания считать транзитные газопроводы неэффективными. В материале приводятся конкретные исторические примеры. Отмечается, что после распада СССР Россия была вынуждены качать нефть и газ через территории бывших союзных республик, а также бывших "сателлитов".

Джулиан Ли – один из ведущих американских экспертов в энергетической отрасли – пишет, что проект Москвы по строительству новых трубопроводов, в частности, "Северного потока-2", вполне логичен и призван избавиться от влияния стран-транзитеров. По его мнению, наша страна уже завершает 30-летний план по избавлению от экспорта энергоресурсов через посредников. 

"Россия намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", – отмечает Bloomberg.

Авторы также подчеркивают, что далеко не всегда действующие транзитные системы соответствуют первоначальным целям экспортера. По их мнению, "Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР, и позволит России напрямую экспортировать голубое топливо в страны западной Европы. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Убийство в одно касание: саудовский принц похвастался смертельным кольцом из России

Наследник престола угрожал действующему королю

НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ

Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей