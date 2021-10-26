Украинская оппозиция призвала население готовиться к голоду и смерти

Украинская оппозиция призвала население готовиться к голоду и смерти
Фото: Britta Pedersen/ZB/www.globallookpress.com
Страна столкнется с катастрофой, уверен парламентарий

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива заявил, что в скором времени украинцев ждет верная погибель из-за остановки работы Славянской ТЭС. Своим прогнозом парламентарий поделился в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Славянская теплоэлектростанция остановила свою работу из-за угольного дефицита. По информации "Укрэнерго", имеющихся запасов практически в четыре раза меньше необходимого объема. На некоторых теплоэлектростанциях топлива осталось лишь на несколько дней. В субботу стало известно, что оба блока остановили работу.

Позднее ситуацию прокомментировал Кива, давший крайне пессимистичный прогноз. Депутат ОПЗЖ заявил, что остановка ТЭС является лишь предвестником поджидающей впереди катастрофы, которая неминуемо грозит всей стране.

"Холод, голод, болезни, смерть... – заявил Кива на своей странице в "Фейсбук".

По словам бывшего главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, сложившаяся ситуация с запасами в стране сопоставима с катастрофой. Украине грозят в скором времени веерные отключения из-за крайнего недостатка, а планы энергетического ведомства по закупке не соответствуют реальности. 

На местных складах в ТЭС общего запаса угля остается меньше 100 тысяч тонн. По мнению Оржеля, учитывая то, что стране необходимо 2,7 млн тонн, страна уже перешла через критический порог. Как украинцы собираются пережить зиму – вопрос открытый.

Ранее депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко призвал украинскую администрацию вернуться к прямым газовым контрактам с Российской Федерацией во избежание ценовых скачков на энергоносители.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость322854
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Гость322333
Сейчас сюда опять ввалятся хохлы и расскажут, как быстро распадется Россия :)
Сейчас сюда опять ввалятся хохлы и расскажут, как быстро распадется Россия :)
:))) Да уж... Им такие статьи - как серпом по яйцам!
А ещё они будут орать, что наш ВВП на уровне Гондураса, ракеты наши не летают... и вообще, они введут санкции против России, поэтому она и развалится! :)))
Снова в СССР
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Что-то Киву потянуло на Апокалипсис .Мог бы ещё втиснуть гравюру Босха ,,Четыре всадника". Хотя для нищих жизнь не изменится, это состоятельным есть что терять .Вот они пусть и думают, если ещё мозги есть.
Гость 335190
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Гость 348013
Молдова к тому же призывает, теперь ни на еду ни на газ , а так хотели в Европу ..
Европа и США обо всех позаботится , и даже о своих нищих коих в сша, при мир .ввп 20 млрд в год, всего на 4% меньше чем в рашке
Гость320833
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Зачем им Россия, на Донбассе угля много. Пусть там покупают.
Гость322372
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Без Россиюшки-матушки весь мир обречен ! Россия станет и уже становится новым мировым центром духовности !
М
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да не,выживут,закопаются в землю как черви,желуди в лесах еще есть,насекомые есть
да и многие уже обросли шерстью и копытами
выживут,одичают конечно но что делать
как сказал проф преображенский - атавизм...
Гость 335190
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Гость 348013
Молдова к тому же призывает, теперь ни на еду ни на газ , а так хотели в Европу ..
Европа и отсутствие Владимира , как то не сильно отразилась на нищей экономике :)
Гость 348013
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Гость322333
Сейчас сюда опять ввалятся хохлы и расскажут, как быстро распадется Россия :)
а санкции , а санкции , он введёт, этот обиженый жизнью неполноценный троль-украинец из куева, которому всем что то надо доказать :)
Гость322333
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Сейчас сюда опять ввалятся хохлы и расскажут, как быстро распадется Россия :)
Гость 348013
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Молдова к тому же призывает, теперь ни на еду ни на газ , а так хотели в Европу ..
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