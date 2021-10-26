Политолог предложил план по интеграции Донбасса с Россией

Политолог предложил план по интеграции Донбасса с Россией
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт призвал создать новое ведомство и привлечь к работе жителей ДНР и ЛНР

Жители молодых республик Донбасса страдают из-за действий вооруженных сил Украины. Они устали от экономической неопределенности. Также у людей накопились разного рода претензии к политическому руководству ДНР и ЛНР. Россия может предложить им перспективу развития, поддержав экономически. К такому выводу пришел политолог Рафаэль Ордуханян. 

По данным РИА ФАН, эксперт предложил создать специальное ведомство, которое займется вопросами интеграции Донбасса с Россией. По его мнению, к работе по этим процессам необходимо привлечь жителей новых республик, которые не понаслышке знают о трагедиях, произошедших на востоке Украины.

Политолог отметил, что никто не сомневается в единстве менталитета, языка и веры жителей молодых республик Донбасса и России, поэтому интеграция должна быть основана на экономической базе. Он призвал выстроить "тончайшую политтехнологию" для успешной реализации интеграционных процессов. 

Ордуханян подчеркнул, что жители восточной Украины заслужили конкретных предложений. Он напомнил о русской поговорке: "Будет хлеб, будет и песня". По словам эксперта, граждане ДНР и ЛНР уже сделали свой выбор в пользу нашей страны, поэтому России осталось только начать процесс по интеграции.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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