В Берлине стали забывать о своей ответственности за Вторую мировую войну

Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможном применении ядерного оружия ради "сдерживания" России абсолютно недопустимы. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что раньше представители Запада подобных высказываний не допускали. И уж тем более о применении ядерного оружия не позволяли себе рассуждать власти Германии, чувствуя свою историческую ответственность за Вторую мировую войну и храня память о том, что совершили США в отношении мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.

Но в последнее время в коллективном западном разуме произошли явные сдвиги. В частности, Крамп-Карренбауэр публично выступила с "абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности использования ядерного оружия", отметила Мария Захарова в эфире Соловьев Live во вторник, 26 октября.

Дипломат указала, что германскому министру обороны уже ответили и глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Причем сделали это "точечно, с фактами на руках", но при этом довольно эмоционально.

Напомним, 21 октября Крамп-Карренбауэр заявила, о готовности стран НАТО использовать ядерные арсеналы в воздушном пространстве ради "сдерживания" России в Черном и Балтийском морях. После этого военный атташе ФРГ был вызван в Минобороны РФ, где ему вручили официальную ноту протеста.