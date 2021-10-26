Читатели Der Spiegel назвали чиновницу сумасшедшей

Международные отношения России и НАТО сегодня оставляют желать лучшего, однако вместо реального решения проблем некоторые высокопоставленные западные чиновники предпочитают делать весьма скандальные заявления, никак не способствующие укреплению взаимоотношений. Примечательно, что их высказывания идут вразрез с мнения общества, поэтому недальновидные политики нарываются на жесткую критику от собственных граждан.

Так, читатели немецкого издания Der Spiegel назвали главу оборонного ведомства сумасшедшей и призвали ее оставить политику. Жители Германии крайне возмутились угрозами чиновницы в адрес России. Аннегрет Крамп-Карренбауэр в грубой форме указали на некомпетентность.

Один из пользователей постарался разъяснить министру обороны Германии, что ядерное оружие нужно не для угроз. Другой добавил, что подобные заявления делаются для расширения финансирования ВПК. Третий и вовсе не стал подбирать выражения:

"Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна".

Еще один читатель сыронизировал, что министр просто отстаивает право Германии запустить цепную реакцию по уничтожению мира, потому что, очевидно, что Россия тоже ответит ядерным ударом. Он также отметил, что заявление чиновницы выглядят весьма абсурдно, потому что российские технологии более развитые.

Кроме того, пользователи усомнилось в компетентности главы оборонного ведомства и назвали ее обузой для ФРГ. Один из читателей пошутил, что именно "риторика времен Холодной войны" сможет спасти страны Североатлантического альянса от энергетического кризиса.

Напомним, несколько дней Крамп-Карренбауэр призвала руководство НАТО продемонстрировать России силу. Глава оборонного ведомства ФРГ тут же получила жесткий ответ от российского коллеги Сергея Шойгу. Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свойственной ему манере высмеял "немецкую даму". Также пресс-секретарь МИД Мария Захарова напомнила чиновнице об ответственности Германии за Вторую Мировую войну.