Забывший о коронавирусе Байден кашлянул в кулак и начал пожимать руки общественникам

Забывший о коронавирусе Байден кашлянул в кулак и начал пожимать руки общественникам
Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента обвинили в пренебрежии антиковидными мерами

Жители Соединенных Штатов возмутились поведением своего президента, который забыл о противоэпидемиологических мерах во время публичного выступления – американцы упрекнули главу государства в пренебрежении антиковидными правилами.

Так, после одного выступления, состоявшегося в Нью-Джерси, Байден покашлял в руку, которой начал пожимать руки присутствовавшим представителям общественности. Многие обратили внимание, что у президента не было медицинской маски.

Как указывает телеканал Fox News, произошедшее явно вызывает вопросы на фоне недавно обнаруженного коронавируса в рядах американского госаппарата -  несколько ней назад у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса оказался положительный результат теста на коронавирус. Глава ведомства незадолго до этого появился с Байденом на поминальной службе в Капитолии. Ни у президента, ни у министра не было масок, политики также не соблюдали правило социальной дистанции.

Пользователи "Твиттер", устроившие спор, заявили, что президент должен всегда быть примером для населения, а будь на месте Байдена условный Трамп, последний бы уже оказался фигурантом уголовного дела о нападении.

У президента Соединенных Штатов уже были проблемы со средствами индивидуальной защиты: во время выступления в Джорджии Байден начал искать свою маску, которая запропастилась где-то в его карманах. Президент начал безупешно шарить по брюкам и высматривать предмет в папке с заготовленной речью, однако так и не смог найти.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость 323340
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хорошо что только кашлянул :)) :)
дык он позже чем вчера, уже не помнит ничего , можно бы уже и запомнить
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