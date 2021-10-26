Президент России хочет объединить страну

Помощница бывшего президента США Дональда Трампа рассказала о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным, прошедшей в 2018 году в Хельсинки. Фиона Хилл, которая в Белом доме как раз курировала вопросы, связанные с нашей страной, выделила главный фактор, повлиявший на политический успех президента РФ.

Чиновница обратила особое внимание на поведение Путина во время пресс-конференции по итогам саммита глав государств. По ее словам, Трамп был растерян и не знал, что ответить на вопрос журналистов о "вмешательстве" России в американские президентские выборы. Она отметила, что Владимир Владимирович правильно понял, в каком состоянии находится его коллега.

"Он упивался национальным и личным унижением, которое испытывал Трамп", – заявила Хилл.

При этом советница бывшего хозяина Белого дома подчеркнула, что Путин не стал использовать сложившееся ситуацию в свою пользу, потому что прекрасно понимал, что любое неосторожное замечание может усугубить положение президента США и помешать ему выстраивать дальнейшие отношения с Россией.

Главное преимущества Путина, по мнению Хилл, является стремление объединить страну. Кроме того, российский лидер стремится преодолеть те негативные явления, которые повлияли на распад СССР и Империи. Она подчеркнула, что Трамп не обладает такими качествами.

Напомним, ранее американские эксперты обвинили действующего президента США Джо Байдена в капитуляции перед Россией. В частности, их не устроило успешное строительство газопровода "Северный поток-2".