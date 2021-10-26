В Верховной раде высказались о смене формы правления на Украине

В Верховной раде высказались о смене формы правления на Украине
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжение"Вернем затем и Крым": Зеленский оценил решение суда по скифскому золоту
Секретарь СНБО предлагает перейти к президентской республике

Похоже, политические амбиции президента Украины Владимира Зеленского бьют через край. Не исключено, что на фоне падающего рейтинга глава Незалежной стремится усилить свою власть, если вообще не узурпировать ее. Сегодня национальная элита уже открыто заявляет о необходимости перехода к президентской форме правления, будто готовя общество к новой реформе.

Примечательно, что делают заявления об изменении политического строя и опровергают их сторонники Зеленского. Так, руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что этот вопрос должен решаться всеми жителями Украины на референдуме. При этом он отметил, что сегодня в обществе нет запроса на смену формы правления. 

Таким образом депутат Верховной Рады отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который ранее предложил перейти к президентской модели управления. В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что Украине подходит только жесткая президентская республика. Данилов уверен, что подобная форма правления позволит главе государства контролировать все процессы в Незалежной. 

Отметим, что оппозиционные члены Рады заняты более существенными проблемами. К примеру, депутат Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду, голоду и смертям. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Расхититель капиталистической собственности
Конечно размер кастрюли должен соответствовать размеру головы. Но когда в голове труха кастрюля не поможет. Хотя, может быть, на Зеденского просто хотят повесить всех собак.
ЖИДовский вождь рабского хохлоСТАДА в ГЕЙусраинеРУИНЕдуркаине! Звучит многообещающе!
Гость325306
Пожаловаться Ответить
был клоун, станет пастух? ))
Расхититель капиталистической собственности
Пожаловаться Ответить
Конечно размер кастрюли должен соответствовать размеру головы. Но когда в голове труха кастрюля не поможет. Хотя, может быть, на Зеденского просто хотят повесить всех собак.
1
новости партнеров
По теме

Убийство в одно касание: саудовский принц похвастался смертельным кольцом из России

Наследник престола угрожал действующему королю

Россия намерена положить конец своей энергетической зависимости - Bloomberg

"Северный поток-2" вытеснит газовые потоки, идущие через страны бывшего СССР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей