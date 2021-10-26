Секретарь СНБО предлагает перейти к президентской республике

Похоже, политические амбиции президента Украины Владимира Зеленского бьют через край. Не исключено, что на фоне падающего рейтинга глава Незалежной стремится усилить свою власть, если вообще не узурпировать ее. Сегодня национальная элита уже открыто заявляет о необходимости перехода к президентской форме правления, будто готовя общество к новой реформе.

Примечательно, что делают заявления об изменении политического строя и опровергают их сторонники Зеленского. Так, руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что этот вопрос должен решаться всеми жителями Украины на референдуме. При этом он отметил, что сегодня в обществе нет запроса на смену формы правления.

Таким образом депутат Верховной Рады отреагировал на слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который ранее предложил перейти к президентской модели управления. В Совете национальной безопасности и обороны подчеркнули, что Украине подходит только жесткая президентская республика. Данилов уверен, что подобная форма правления позволит главе государства контролировать все процессы в Незалежной.

Отметим, что оппозиционные члены Рады заняты более существенными проблемами. К примеру, депутат Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду, голоду и смертям.