Меркель останется в кресле канцлера ФРГ по просьбе президента

Меркель останется в кресле канцлера ФРГ по просьбе президента
Ангела Меркель. Фото: Thorton/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В бундестаге еще не договорились, кто будет управлять страной в будущем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжит исполнять свои обязанности. Об этом ее попросил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Во вторник, 26 октября, в бундестаге состоялось первое заседание парламентариев нового состава. По закону они должны провести учредительное собрание, выбрать председателя, президиум, определить регламент в течение месяца после выборов. Поскольку голосование прошло 26 сентября, сегодня – крайний срок.

Технически в этот день полномочия прежнего канцлера и федеральных министров заканчиваются. Во второй половине дня Штайнмаейр должен лично вручить Меркель и ее команде уведомления об увольнении. Но если новый состав кабмина еще не согласован, президент вправе просить правительство продолжить свою работу. В Германии сейчас как раз такой случай.

На состоявшихся в ФРГ выборах ни одна из партий не получила необходимого большинства, но на первое место выбились социал-демократы. Скорее всего, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц и станет новым канцлером, полагают эксперты. Сам Шольц убежден в своей победе и уже заявил, что рассчитывает объявить новый состав кабмина до конца декабря. До утверждения новых кандидатов управлять Германией продолжит Меркель и ее правительство.

Источник: DW
Николай ВИКТОРОВ
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