Глава государства заявил, что Украина "всегда возвращает свое"

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал решение амстердамского апелляционного суда, постановившего передать Украине с собственность коллекцию со скифским золотом. Президент сообщил, что Киев "всегда возвращает свое", и заявил, что подобного решения администрация рано или поздно добьется в отношении Крыма.

Так, в своем твиттер-аккаунте президент назвал решение суда долгожданной победой Незалежной. Зеленский также выразил благодарность судьям и командам министерства юстиции, МИДа и минкульта, которые принимали участие в деле.

"Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым", – заявил украинский лидер, комментируя вынесенное решение.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что власти определятся с местом для хранения коллекции. Премьер выразил уверенность, что Киев будет бороться "за эти драгоценности до конца". Вопрос с хранением будет обсуждаться с минкультом.

Шмыгаль также сообщил, что на Украине имеется достаточно мест для достойного и надежного хранения коллекции – в качестве одного из вариантов глава правительства назвал собор Святой Софии в центре Киева.

Представители Центрального музея Тавриды выразили возмущение принятым решением, заявив, что Амстердам проигнорировал права и интересы Крыма. Директор учреждения Андрей Мальгин выразил сомнения в том, что украинская сторона способна обеспечить сохранность коллекции. Однако, указал он, судебное решение не стало для полуострова сильной неожиданностью. Крымские музеи рассмотрят вопрос о подаче апелляционной жалобы.