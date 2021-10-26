Жителей Белоруссии призвали не ходить на работу

Тысячи граждан Белоруссии поддержали требования работников местных предприятий к республиканским властям, выдвинутые еще два месяца назад. Однако они не были выполнены, поэтому противники режима президента Александра Лукашенко решили выйти на акции протестов. Об этом рассказал оппозиционер, представитель союза рабочих Александр Дылевский.

Он призвал белорусов "взять будущее в свои руки". По словам мужчины, некий "полоумный гражданин" разваливает государственные предприятия и в целом экономику страны. Он также обратил внимание на переполненные больницы и многочисленные смерти граждан от коронавируса.

"Мы готовы изменить нашу страну. Мы готовы сказать: "Хватит над нами издеваться!" Мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба режима", – заявил Дылевский.

Примечательно, что манифест он озвучил через ютуб-канал одного из лидеров белорусской оппозиции Валерия Цепкало. Мужчина от имени рабочих объявил о начале забастовок против Лукашенко с 1 ноября 2021 года.

Оппозиционер подчеркнул, что производственные линии в стране будут остановлены, пока власти РБ не выполнят ранее озвученные требования. Дылевский призвал белорусов остаться дома, не ходить на работу, чтобы "не кормить" режим.

Напомним, ранее политолог Сергей Чалый заявил, что у президента Александра Лукашенко нет четкого плана по выводу Белоруссии из кризисной ситуации. По его мнению, действующий режим пребывает в стоянии "боевого маразма".