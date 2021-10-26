Заполнить украинскую ГТС теперь могут только марсиане - эксперт

Заполнить украинскую ГТС теперь могут только марсиане - эксперт
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
продолжение"Поставили крест": Соловьев раскрыл детали жесткого ответа Путина Зеленскому
Киев подоспел к Москве с выгодным предложением о 50-процентной скидке, опоздав на 12 лет

Текущее состояние об украинской газотранспортной системе уже успело обрасти легендами. Киев, очевидно, даже не имеет представления о том, сколько нужно выложить за ее модернизацию. Еще в 2013 году Азаров подсчитал, что на решение проблем уйдет 6 миллиардов долларов, а несколько лет спустя эксперты заявили, что на апгрейд необходимо потратить и целых 20. Однако даже при текущем состоянии несчастная ГТС способна перекачивать ежегодно до 145 миллиардов кубов газа.

Совершенно другой вопрос, напомнил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, заключается в привлечении дополнительного транзита – у Киева таких возможностей уже нет. Украина успела постучаться в двери ко всем потенциальным поставщикам. Не забыла даже о "Газпроме", которому предложила 50-процентную скидку на прокачку. Хотя оферта адресована лишь российскому монополисту – иных предложений серьезного объема Незалежной искать больше негде. Все остальные соседи после распада СССР так и остались импортерами с ворохом собственных проблем, включая Молдавию.

С технической точки зрения Киев может заручиться согласием приграничных стран на локальные поставки, объемы которых будут на порядок меньше тех, которые предлагает сама Украина. Москва же вряд ли пожелает использовать ее ГТС сверх 40 млрд кубов, которые уже законтрактованы. России теперь куда выгоднее пользоваться собственным "Северным потоком – 2" – современной и надежной системой, которая, к тому же, куда короче украинской ГТС.

Как считает Пикин, со своим предложением Украина опоздала примерно на 12 лет – об этом нужно было говорить еще в 2009 году, когда российская сторона лишь обсуждала идею о строительстве "Северного потока – 2" с партнерами.

"В настоящий момент заполнить украинскую ГТС смогут разве только марсиане", – иронизирует эксперт.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется унижаться перед Путиным ради поставок газа.

Источник: МК ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость322854
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"В настоящий момент заполнить украинскую ГТС смогут разве только марсиане", – иронизирует эксперт." -
Щас усраинские тролли всрутся от злости! :)))))
"Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется унижаться перед Путиным ради поставок газа." -
Да, Зеля приползёт на поклон, как и молдаване... и потерпит крах, как и молдаване, патамушта дядя Вова предложит на газ европейскую цену!!! :)))))))))))) Как грицца - Не всё скотам масленица! :)))))))))
Kl
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Ну почему же только марсиане? А пердячий пар из шаровар? А кизячный концентрат?
Tehnik74
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Заполнить украинскую ГТС теперь могут только марсиане или сами скакаусы могут навзбздеть туда.
Гость325386
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Каклов вообще не интересует, лопнет ли их труба при повышении поставок газа или нет. Обвинят Россиию в спец.диверсии и миллиарды евро потребуют от ЕС вот и весь сказа.
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